Konkrétně se tak stane v místě za kruhovým objezdem u čerpací stanice Benzina. V rámci oprav, které realizuje SmVak, dojde k překopu silnice. Průjezd pro IZS, bus a dopravní obsluhu bude zachován.

Všichni ostatní musí využít objízdných tras. V současné době už je tak na této ulici omezen provoz, a to hlavně směrem do města. Vozy směřující do slezské metropole jezdí objížďkou kolem víceúčelové haly.

Náročné je pak cestování i po Olomoucké ulici, ta je uzavřena směrem do centra před odbočkou na Mírovou ulici.