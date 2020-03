Zaměstnání prodavačky (či prodavače), která denně přijde do kontaktu nejméně se stovkami lidí, nyní patří mezi nejrizikovější povolání.

Kdo by to před časem řekl. „Samozřejmě to není příjemné, nikdy nevíte, kdo může být šiřitelem koronaviru, než se to zjistí. Zatím je u nás případů minimum, ale co pak… Na druhé straně o tom tak nemůžu přemýšlet, možná je v tom i trochu paranoii,“ řekla Deníku paní Lenka, která pracuje jako prodavačka v ostravském Kauflandu.

Na ulicích se v těchto dnech mísí lidé s rouškami či respirátory s těmi, kteří je nemají – a v nejbližší době nejspíše neseženou. A stejná je situace v samotných prodejnách. Většinou vedle sebe pokladní pás obsluhují ženy, z nichž jen některá má vhodnou ochranu.

„Co naděláme, nejdůležitější je nyní zásobit pracovníky ve zdravotnictví. Ale snad se dostane i na nás,“ uvedla prodavačka z orlovského Penny Marketu.

VLASTNÍ OCHRANA

Ve frýdeckomísteckém Lidlu v Horymírově ulici byly v pondělí dopoledne vlastními respirátory zásobeny všechny prodavačky, v druhé z prodejen ve městě naopak žádná. V orlovské nemocniční lékárně pak lékárnice vedle respirátoru využívá i celoobličejový plastový kryt.

„Všem našim zaměstnancům, kteří jsou v denním kontaktu se zákazníky, patří v této složité situaci největší uznání a dík,“ nechal se slyšet jednatel Globusu Bronislav Matyšek s tím, že bezpečí zaměstnanců je pro společnost nejvyšší prioritou. Globus, stejně jako jiné řetězce, pro ně zajišťuje zdarma ovocné balíčky a vitaminy.

„Všichni zaměstnanci také mají k dispozici ochranné rukavice a dezinfekční prostředky. Poptáváme pro ně ochranné pomůcky, včetně těch nejočekávanějších – respirátorů. Jsme však svázáni jejich obecnou nedostupností,“ dodal za Globus Matyšek s tím, že zaměstnanci pochopitelně mohou využívat vlastní ochranné pomůcky.

ROUŠKY A RESPIRÁTORY BUDOU I PRO POKLADNÍ

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza poděkoval za veřejný závazek vlády, že ochranné pomůcky zařídí i pro pokladní v obchodech. „Veškeré ochranné prostředky, které máme k dispozici, jsme dali k dispozici našim zaměstnancům, včetně dezinfekce či antibakteriálních přípravků pro osobní potřebu i úklid a dezinfekci prodejen,“ řekl Deníku Prouza.

Právě dezinfekce a úklid jednotlivých prodejen, vozíků či nákupních pásů se v těchto dnech provádí opakovaně.

„Na všech prodejnách probíhá průběžně úklid ve zvýšené míře, a to za použití odpovídajících desinfekčních prostředků. Několikrát denně je myta podlaha mycím strojem. Také nákupní košíky a vozíky čistíme i za použití dezinfekce s větší intenzitou,“ řekl za Penny mluvčí Tomáš Kubík.

K TÉMATU

Jak nakupovat v karanténě



1. Pokud nemusíte, zbytečně do obchodu nechoďte.

2. Vytvářejte bezpečnostní rozestupy ve frontách, necpěte se.

3. Buďte v obchodě co nejkratší možnou dobu.

4. Máte-li vlastní roušku nebo respirátor, chraňte se.

5. Zbytečně nesahejte na zboží, které nekupujete.

6. Omezte osobní kontakt mezi nakupujícím a prodávajícím.

7. Plaťte ideálně bankovní kartou.

8. Po příchodu z obchodu domů nebo do auta použijte dezinfekci.

9. Nesahejte si do oblasti obličeje a holýma rukama na tlačítka výtahů či dveří.

10. Nepanikařte, při zodpovědném chování k tomu není důvod.