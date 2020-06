Muzeum Šipka, jak zní název muzea, se nachází v budově bývalých masných krámů. Pavel Stabrava, archeolog Muzea Novojičínska, jenž je spoluautorem expozice, pro Deník uvedl, že expozice je věnovaná místní lokalitě Kotouč.

„Tuto lokalitu můžeme označit bezesporu jako evropsky významnou. Je velmi zajímavá po přírodovědné linii, protože kopec Kotouč je vlastně jurským podmořský útes, na němž před dvěma sty miliony let byl poměrně bohatý život,“ řekl Pavel Stabrava a dodal, že právě fosilních nálezů bylo ve Štramberku velké množství.

„Proto se Kotouč vědecky tak proslavil, a nesmíme zapomenout, že v mladším období, od třeba třiceti tisíc let se tady pohybovali bezpečně neandertálci, což prokázal archeolog Karel Jaroslav Maška, který tehdy působil v Novém Jičíně na vyšší reálce jako pedagog,“ pokračoval Pavel Stabrava.

Jednotícím prvkem expozice je model jeskyně Šipka v přízemní části muzea s multimediální a audiovzuální projekcí, která podle archeologa Stabravy navodí pocit doby, kdy jeskyni obýval neandertálský člověk.

„Jsou tady zachovány také klasické muzejní vitríny, takže návštěvníci, kteří si chtějí detailněji prohlédnout jednotlivé nálezy, najdou v přední části geologii, v další části se mohou věnovat archeologickým nálezům,“ dodal Pavel Stabrava.

Mezi exponáty jsou například kopie čelisti neandertálského dítěte, kterou Karel Jaroslav Maška nalezl 26. srpna 1880 nebo preparovaná lebka jeskynního medvěda, kterou pedagog Maška rovněž nalezl v jeskyni Šipka a později ji daroval školnímu muzeu v Novém Jičíně.

Expozice v přízemí bude stálá, v patře je sál, kde se dají dělat výstavy galerijního typu. Momentálně je tam na panelech představen paleontolog Mauric Remeš z nedalekého Příbora, druhou část tvoří historické velmi cenné fotografie hory Kotouč, ještě před odtěžením.

Při oficiálním představení muzea starostka Štramberka Andrea Hlávková řekla, že je velmi ráda, že se po čase otevírá nádherná budova, která v sobě skrývá část historie našeho města. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje vyslovil naději, že expozice ještě zatraktivní již tak velmi atraktivní město.

Ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita připomněl, že se muzeum otevírá v době, kdy uplynulo 140 od nálezu čelisti neandertálského dítěte. „Znamenalo to přelom, myslím si, v celosvětové archeologické obci a jeskyně se zařadila mezi celosvětové unikáty,“ podotkl Zdeněk Orlita a popřál všem, aby uprostřed expozice našli to, co přišli hledat.

Nové interiéry a instalace expozice přišly na 6,4 milionu korun, hrazených z evropských fondů. V letech 2015 až 2017 budova, kde předtím bývalo informační centrum, prošla stavebními úpravami, které si vyžádaly skoro sedm a půl milionu korun. Na tyto práce přispěl Moravskoslezský kraj 4,6 milionu korun, zbytek hradilo ze svého rozpočtu Muzeum Novojičínska.

Muzeum bude veřejnosti otevřeno od 2. června kromě pondělků každý den od 9 do 17 hodin.