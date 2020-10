Bedny totiž byly přikurtovány pouze proti pohybu dopředu a dozadu, nikoliv na strany. "Velikým štěstím bylo, že v pondělí 5. října po půl deváté ráno, kdy k nehodě došlo, nešel po chodníku, kde kamion „zaparkoval“, žádný člověk. Ještě větším, že Man netrefil betonový sloup s elektrickými dráty. Ten tak zůstal stát jako zázrakem nedotčený v mezeře mezi kabinou tahače a kontejnerem. Řidič vyvázl bez zranění. Kruhový objezd byl průjezdný po většinu zásahu dvěma až třemi příjezdy z celkových čtyř. Dopravu řídila Policie ČR ve spolupráci s hasiči," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

U vyprošťování a postupného nakládání kontejneru na náhradní tahač a návěs zasahovaly až do pondělního večera (opět do půl deváté večerní) čtyři jednotky hasičů – tři profesionální z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – stanice Nový Jičín, Ostrava-Zábřeh a Karviná, společně s nimi jednotka dobrovolných hasičů z Frenštátu pod Radhoštěm.

Nejprve museli oddělit návěs

V první fázi šlo o oddělení návěsu a tahače od těžkého plechového kontejneru. Tři ze čtyř čepů návěsu šly uvolnit poměrně lehce, u čtvrtého musela pomoci i hydraulika a pneumatické zvedací vaky. Potom byly pod návěs položeny nafukovací padací vaky, na které je úspěšně a lehce stáhl a položil zadním navijákem vyprošťovací speciál MB Actros Bizon ze stanice Ostrava-Zábřeh, tahač přitom přidržoval automobilový jeřáb AJ AC 60 Demag/Terex, také z ostravské stanice.

"Poté, co Bizon odtáhl tahač i s návěsem na odstavnou plochu mimo kruhový objezd, přišla na řadu technicky náročnější část – postavit těžký kontejner, z jehož plechové stěny koukaly proražené části lisu, bez další škody zpět na podlahu. První variantou bylo použití „pouze“ zvedacích a padacích nafukovacích vaků, pokud by to nevyšlo, dva automobilové jeřáby, druhý např. z Karviné," popisuje dále mluvčí moravskoslezských hasičů.

Hasiči postupovali obezřetně. Pomalu přifoukávali zvedací vaky a pod kontejner podkládali dřevěná prkna, shora kontejner přidržoval a lehce potahoval automobilový jeřáb z Ostravy. Místa, kde plechovou stěnu prorazily části lisu, byly staženy popruhy. Kontejner se pomalu dostával na podlahu. Po několika desítkách minut kontejner lehce dosedl podlahou na padací vaky. Za silného deště. To bylo zhruba 14 hodin.

Teď už podle hasičů zbývalo použít oba automobilové jeřáby, zvednout a položit kontejner na nový návěs. Mezitím totiž přijel automobilový jeřáb AJ AC 40 Demag/Terex z karvinské stanice HZS MSK. Po telefonické domluvě s majitelem přepravní firmy, sídlícím v Praze, se ale muselo postupovat jinak. Hasiči museli na dvou místech rozřezat rozbrušovací pilou střechu kontejneru a dva šestitunové díly opatrně vytáhnout ven jeřábem. Díly, které zůstaly uvnitř, musel srovnat jeřáb a byly pořádně přikurtovány.

Pak teprve mohly oba jeřáby položit „havarovaný“ kontejner na nový návěs. Dva vytažené díly lisu byly naloženy na samostatný nákladní automobil.



"Hasiči si vysloužili od řidiče i majitelů kamionu a převáženého lisu velké díky a obdiv. Majitelé přiznali, že sami by na odstraňování následků nehody, které se obešlo bez následných škod, nedokázali sehnat vhodnou techniku, možná ani lidi…," dodal mluvčí.