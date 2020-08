Zatím jsou teprve na začátku své cesty, která však měla původně poněkud jiné obrysy. Dobrodruzi na Jawách, jak zní oficiální název příznivců zmíněných motorek, chtěli z Opavy vyjet směr Turecko, Gruzie, poté se trajektem přesunout do Moldávie a nakonec zpátky do České republiky. Jenže se jim do cesty postavil koronavirus.

„Situace s covidem se stále mění a my jsme ještě minulý týden ani nevěděli, kam pojedeme. Vláda dala Turecko a Gruzii do rizikových zemí, odkud musí být po návratu karanténa nebo test. A tak přišla varianta, že pojedeme do Rumunska a do Bulharska. To bylo ještě v zóně bezpečných zemí. V pátek 31. července jsme vyrazili směr Rumunsko, ale v Maďarsku jsme se dozvěděli, že od pondělí 3. srpna se Rumunsko řadí mezi rizikové státy. Takže jsme to museli řešit. Rozhodli jsme se jet směr Chorvatsko,“ popisuje počáteční průběh expedice jeden z dobrodruhů Roman Kořistka.

JAWY 250 A ČZ 175

On a další člen skupiny Jiří Zimola řídí Jawu 250 i s přívěsnými PAV vozíky, třetí dobrodruh Jakub Chodura ovládá motocykl ČZ 175. Jakub Chodura se rozhodl, že nakonec i přes následnou karanténu sám skrze Bulharsko a Rumunsko do Turecko vyrazí. Avšak zjistil, že u sebe nemá mezinárodní řidičský průkaz, který je k cestě do Turecka zapotřebí, a proto i on nakonec své plány musel přehodnotit a v pondělí se vydal za svými kolegy do Chorvatska. Za jeden den ujel na svém stroji neuvěřitelných 809 kilometrů.

„V Chorvatsku se moc nezdržíme. Navštívili jsme Plitvická jezera a máme v plánu jet lodí do Itálie, kde se budeme toulat. Na cestu máme jako každý rok čtrnáct dní. Zatím jsme ale teprve na začátku. Nemáme dosud ani představu o tom, kolik celkově najedeme kilometrů,“ pokračuje Roman Kořistka. „Omezení kvůli koronaviru zatím nepociťujeme. Ale například jako v České republice i zde se v uzavřených prostorech musí používat roušky,“ dodává závěrem.

K TÉMATU

V loňském roce se dobrodruzi na svých motocyklech vydali směr Anglie a Irsko. Na cestě byli devatenáct dní, projeli osm evropských států a najeli téměř šest tisíc kilometrů. Jejich letošní jízdu můžete sledovat nejen na Facebooku Dobrodruzi na Jawách, ale třeba také online na tomto webu.