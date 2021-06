Do podhůří Javorníků a Beskyd každoročně zamíří tisíce lidí. Lákadlem jsou kilometry turistických stezek, cyklotrasy, tradiční gastronomie, pivo uvařené na úpatí pralesa Razuly, vzácný roubený kostelík, koupaliště a wellness hotely, lyžařské areály, muzeum i bohatý kulturní program.

VELKÉ KARLOVICE

Rok založení: 1714

Počet obyvatel: 2370

Velké Karlovice jsou oblíbenou turistickou destinací dlouhá léta. Zájem ještě zesílil poté, kdy se zde natáčel televizní seriál Doktor Martin. Velké Karlovice mají rozlohu bezmála 81 kilometrů čtverečních. Často bývají označovány za obec lidových umělců a řemeslníků. Centrem malířů se ve Velkých Karlovicích stal kopec Soláň, přezdívaný též Valašský Olymp.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Rok založení: 1267

Počet obyvatel: 16654

Brána Beskyd, srdce Valašska. Město Rožnov pod Radhoštěm bylo založeno v polovině 13. století, mezi lety 1246 – 1267, olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku. Každý rok sem zavítá přes půl milionu turistů, z toho přes tři sta padesát tisíc navštíví Valašské muzeum v přírodě, které vzniklo v roce 1925. Jedná se o nejstarší a největší muzeum svého druhu ve střední Evropě

Původně se jméno Rožnov týkalo hradu a městečko pod ním vzniklé neslo zdrobnělý název Rožnovec. Přívlastek pod Radhoštěm byl připojen až v říjnu 1913. Ještě počátkem dvacátého století zde byly v malebném údolí na úpatí památné hory Radhošť světově proslulé klimatické lázně. V posledních desetiletích se Rožnov proměnil v moderní turistické, kulturní, obchodní a průmyslové centrum.

PRLOV

Rok založení: 1361

Počet obyvatel: 512

Půvabná valašská vesnice Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, 11 km jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky. Pradávné osídlení oblasti dokládá nález ze sousední obce Seninka, kde archeologové objevili kopytový klín z období neolitu (zhruba 4500 let před našim letopočtem). Místní si dodnes ve velké úctě připomínají obrovskou tragédii, ke které došlo na sklonku 2. světové války, kdy německé jednotky stále potlačovaly odboj a partyzánskou činnost. Jejich pozornosti neušla ani osada Prlov.

Jednotky SS zde 23. dubna 1945 vypálily osm stavení, ve kterých uhořelo patnáct obyvatel. Celkem zahynulo 23 lidí. Kruté výslechy v Prlově vedl Walter Pavlofski a Kurt Werner Tutter. Obyvatele Prlova, které Alois Oškera označil jako pomocníky partyzánů, Němci zaživa upálili v hořících domech. Z patnácti lidí vehnaných do hořících stavení se zachránil jediný. (Zdroj: Jan Horejš, Paměť národa)

NOVÝ HROZENKOV

První písemná zmínka o obci: 1644

Počet obyvatel: 2572

Nový Hrozenkov je národopisně bohaté městečko s řadou památek dřevěné lidové architektury. V obci je dosud živá tradice valašského kroje, zejména místního svátečního orsáckého kroje, navrženého místním rodákem Jožou Orzágem Vraneckým. Při návštěvě Nového Hrozenkova byste rozhodně neměli zapomenout navštívit areál přírodního koupaliště „Na Stanoch“, kterému dominuje uměle vytvořené jezero, jemuž místní neřeknou jinak než Balaton nebo Kačák. Vzniklo po těžbě štěrkopísku a hlavně v létě je jeho čistá voda velkým lákadlem ke koupání. Balaton se stává oblíbeným turistickým cílem také pro cyklisty, neboť areálem prochází Cyklostezka Bečva.

HOVĚZÍ

První písemná zmínka o obci: 1504

Počet obyvatel: 2390

Hovězí bylo založeno v dobách takzvané velké kolonizace ve 14. století jako nejvýchodnější ze vsí vsetínského panství. Za třicetileté války se obyvatelé Hovězí vyznamenali ve valašských povstáních a za trest jich bylo nejméně sedm v roce 1644 popraveno a ves byla z velké části vypálena.

V letech 1696 – 1718 zde majitel vsetínského panství Karel Podstatný z Prusinovic postavil zámeček, který původně sloužil jako šlechtické sídlo a několikrát změnil podobu i majitele. Roku 1831 při řádění cholery sloužil jako nemocnice, nyní je soukromým majetkem.

LIPTÁL

První písemná zmínka o obci: 1361

Počet obyvatel: 1501

Liptál byl součástí vsetínského panství a to až do poloviny 17. století. Mezi jeho majiteli byli například páni z Kravař, Kunštátu i samotný císařský vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Významným jevem 19. a 20. století bylo vystěhovalectví do Ameriky, zejména po americké občanské válce, kdy se z Liptálu vystěhovaly za lepším živobytím desítky občanů. Emigrace pokračovala i v době 1. světové války. Po vzniku samostatné ČSR se začaly v Liptále rozvíjet živnosti.

BYSTŘIČKA

První písemná zmínka o obci: 1647

Počet obyvatel: 1020

Bystřička se poprvé připomíná roku 1647, kdy byla založena vsetínským pánem Mikulášem Pázmánym. Do poloviny minulého století byla Bystřička charakteristickou zemědělskou obcí. Později se rozšířily některé druhy domácí výroby, typické pro Valašsko: výroba křiváků (kapesních nožů) a dřevěného zemědělského nářadí. Roku 1883 zde byla zřízena samostatná škola. V letech 1908 – 1912 pak vybudována také údolní přehrada.

VALAŠSKÁ POLANKA

První písemná zmínka o obci: 1361

Počet obyvatel: 1440

Valašská Polanka má bohatou historii, ale stejně tak je bohatý i její kulturní i sportovní život. Svědčí o tom řada ocenění, které obec získala v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje. Ve znaku Valašské Polanky najdete v modrém poli stříbrného beránka, zlaté kolo a radlici. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele vysvěcený v roce 1778.

