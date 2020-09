Až do neděle si mohou lidé v Ostravě pochutnávat na nejlepších burgerech, které jsou k dostání. Téměř patnáct stánků se trumfuje, kdo udělá lepší. Je libo burger s jalapeňos? Nebo s vajíčkem? A co takhle jít proti proudu a místo hovězího masa vsadit na kuřecí? Výběr je nepřeberný.

Opticky se sice náměstí Biskupa Bruna u OC Nová Karolina zaplňuje hojně, samotní prodejci však informace uvádějí na pravou míru.

„Vždy když se začne mluvit o rouškách, lidé se začnou bát a chodí méně. I teď je vidět, že se bojí. Před létem, po rozvolnění opatření, se v Hradci nebo Teplicích stály fronty už od rána. Lidem to chybělo. Zato teď jsme za dva dny prodali asi jen 600 burgerů. Přitom aby to mělo význam, tak těch 600 až 700 burgerů by chtělo prodat každý den,“ vysvětluje Jakub Kašpárek z JJ Grill Bill.

Burgery od Kašpárka

A přestože příjmení má se slavným šéfkuchařem čistě náhodné, podobu už nikoliv. I proto se jej na to lidé často ptají. „Ve Frenštátě pod Radhoštěm vystupoval na festivalu sám MasterChef Kašpárek a lidé mě tam považovali za jeho bratra. Více tržeb jsem díky tomu ale neutrhl,“ směje se jmenovec, který do Ostravy dorazil z Českých Budějovic, když ale není problém s cestováním za hranice, obráží výhradně festivaly v zahraničí, zejména Rakousku, Švýcarsku či Itálii.

Nejvíce u něj lidé poptávají burgery s vajíčkem či křenem, těhotné ženy s dětmi zase s kuřecím masem. Celkem má JJ Grill Bill v nabídce deset burgerů, čímž se mezi stánkaři na festivalu vymyká. Ostatní vesměs sázejí na tři nejlepší burgery – a někteří dokonce na jeden. To je případ například brněnského stánku Comics Pizza & Burger.

Brno vyučuje

„Dva roky jezdíme se dvěma stejnými burgery, letos jsme ale přidali nový. Jmenuje se Tanos, nemáme jej ani na pobočce a jezdíme s ním čistě po burgerfestivalech. A je na nich nejvíce oblíbený,“ říká k pálivému burgeru Nikola Vejrostová.

Také ona potvrzuje slabší účast na „brněnském“ burgerfestivalu, na němž, přestože se koná v Ostravě, se může dát do řeči se spoustou známých kolegů z Brna a okolí. V nadsázce říká, že Ostraváky přijeli naučit přijít na chuť dobrým burgerům.

Stánek Kaskády Restaurant – a dalších místních zástupců – prý promine. „Na festivalech jsme zvyklí udělat kolem 1500 burgerů za víkend, tady to bude o 500 až 700 míň,“ říká zástupkyně tuzemské burgerové bašty Brna s tím, že letos je to slabší ze zjevných důvodů úplně všude.