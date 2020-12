„Chtěly jsme se zapojit do nějaké dobročinné akce. Po průzkumu aktuálních možností a získání inspirace jsme se rozhodly, že vytvoříme vlastní projekt. Není to nic nového, ani originálního, jen jsme tomu daly formu, pravidla a velkou chuť se angažovat. Inspiraci jsme našly také na Slovensku,“ uvedla Petra Zarodňanská s tím, že původně plánovaly propojení jedné konkrétní školy s jedním pečovatelským zařízením pro seniory.

„Hledaly jsme také sponzory. Podařilo se nám zajistit velké i menší sponzory, hlásili se rovněž lidé, kteří nám nabídli svou pomoc. Začalo se to celé rozrůstat a nám bylo jasné, že to neskončí pouze u původního plánu,“ doplnila Michaela Mrázková. Do projektu se postupně zapojily Základní škola Hlučín-Rovniny, Základní škola Kravaře-Kouty, Základní a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky a Základní a mateřská škola Ostrava-Svinov, přidali se i dobrovolní hasiči z Bolatic.

Děti malovaly obrázky, psaly dopisy a vyrobily i originální dárečky. Jejich rodiče mnohdy k balíčkům přidali také velmi krásné a hodnotné věci. Nechyběly ani sladkosti v podobě sušenek a čokolády. Hlavní sponzor zajistil dodávky oblíbeného českého nápoje s dlouholetou tradicí, další nasmlouvaná ostravská firma pomohla s logistikou.

„Všem za pomoc moc děkujeme. Vážíme si práce všech učitelů a organizace vedení škol. Dárky určitě udělají našim starším spoluobčanům radost, zároveň jim připomenou, že nejsou sami a myslíme na ně,“ prohlásila Michaela Mrázková. Zásilky tento týden poputují do středisek Charity Ostrava a do Domova Slunečnice v Ostravě-Porub . Jelikož celkový počet balíčků převýšil kapacitu vybraných zařízení, budou obdarováni i další klienti Charity Ostrava.

Děti také mohly seniorům přidat pohled se známkou. „Mnoho dětí toho využilo. Říkaly, že se moc těší, až jim babička, dědeček nebo někdo z personálu napíše domů,“ řekla Petra Zarodňanská a dodala. „Už teď přemýšlíme, že si akci zopakujeme.“