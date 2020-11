Proti tomu se ale ohradili zástupci samosprávy a premiéru Andreji Babišovi poslali dopis, v němž rozhodnutí ministerstva kritizovali a žádali, aby se pokračovalo v přípravě obchvatu I/67.

Svým dílem přispěla také bohumínská poslankyně Andrea Babišová (ANO), která domluvila schůzku samotného ministra dopravy Karla Havlíčka a dalších úředníků jeho ministerstva se zástupci Bohumína, Dětmarovic a Dolní Lutyně, primátora Havířova, včetně moravskoslezského hejtmana.

Ministr uznal, že trasa přes Rychvald je nesmysl

Po argumentech všech dotčených stran ministr Karel Havlíček uznal, že rozhodnutí jeho Centrální komise bylo chybné a že se bude pokračovat v projektových přípravách obchvatu městské části Skřečoň, který dále povede mezi Věřňovicemi a Dolní Lutyní, kolem Elektrárny Dětmarovice až k průmyslové zóně Nové Pole na okraji Karviné.

„Všichni si uvědomujeme, že příprava projektové dokumentace, výkup po-zemků i získání stavebního povolení bude velmi dlouhý a náročný proces. Ale od Ministerstva dopravy dostane zelenou a bude pokračovat. A pak máme naději, že se za osm let začne stavět, jak se původně plánovalo,“ upřesnil starosta Bohumína Petr Vícha. Dodal, že přeložka I/67 z Bohumína přes Ry-chvald by měla být vymazána ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezské-ho kraje.

Starostům se ulevilo

Další krok je na lidech z Centrální komise, kteří by měli rozhodnutí v této věci definitivně potvrdit. Starosta Dětmarovic Ladislav Rosman říká, že mu doslova spadl kámen ze srdce. „Plánování tohoto projektu nás všechny stálo spoustu času,peněz a nervů a teď by to všechno měli přijít vniveč? Navíc poté, když jsme se vypořádali s požadavkem, abychom projekt zefektivnili a studii jsme zčásti přepracovali tak, abychom se vešli do nákladů? Fakt se mi ulevilo, že se nám podařilo přesvědčit ministra, že nová silnice z Bohumína do Karviné je potřebná,“ řekl Deníku Rosman. Podle Andrey Babišové je nová silnice důležitá i ze strategických důvodů, kvůli investorům v průmyslové zóně Nové Pole.

Zdroj: město Bohumín

Napojení u Karviné není ideální

Nová silnice, která povede od dálnice v Bohumíně-Nové Vsi a bude tak míjet městskou část Skřečoň, povede směrem ke Karviné mimo zastavěná území a uleví tak centru Dolní Lutyně a Dětmarovic. Náklady na její stavbu budou něco přes tři miliardy korun a pokud se už nic nestane, začít stavět by se mělo v roce 2028.

Kvůli potřebě šetřit se však muselo rezignovat například na napojení silnice u Karviné trasou podíl řeky Olše, za průmyslovou zónou. Takto se nová silnice z Bohumína napojí na stávající silnici ve Starém Městě a dopravu zase povede do města. Kolem ČSAD, po Nádražní ulici a tranzit pak na obchvat Karviné, který se začal stavět letos v v létě.