Přeložka silnice I/57 by měla ze směru od Nového Jičína začínat na křižovatce na okraji Fulneku, kde se trasa odkloní doleva a vyústí na horizontu z obcí Vrchy. Má měřit 6 505 metrů, při jeho stavbě se počítá se třemi mosty a ekoduktem pro bezpečný přechod zvěře. Odhadovaná cena je 830 milionů korun bez DPH.

„Plánovaný obchvat obce Vrchy se aktuálně nachází v přípravné fázi. Letos byl schválen zpracovaný záměr projektu a nedávno došlo k uzavření smlouvy na zpracování dokumentace předběžného geotechnického průzkumu, který bude podkladem následné dokumentace pro územní rozhodnutí, případně projektové dokumentace pro společné povolení stavby,“ sdělil Miroslav Mazal s tím, že zahájení dvouleté stavby by mohlo být v roce 2027.

Mluvčí ŘSD uvedl, že důvodem stavby přeložky silnice je skutečnost, že kvůli výškovému převýšení v úseku přes obec Vrchy dochází v zimním období k častým komplikacím v dopravě, silnice se stává neprůjezdnou.

Stojíme pokaždé, když napadne sníh

Komplikace způsobují zejména kamiony a těžká nákladní vozidla, které na zasněženém nebo zledovatělém povrchu nejsou schopné převýšení překonat a silnici zatarasí, nezřídka i v obou směrech. Starostka Vrchů Jiřina Pešlová pro Deník řekla, že problémů přibylo zejména poté, kdy ŘSD odejmulo péči o tuto silnici cestmistrovství v Odrách a převedlo ji na jiného poskytovatele údržby.

„To co zažíváme teď, jsme v době, kdy to měly Odry, nezažívali. Stalo se, že to třeba třikrát za zimu stálo, ale teď stojíme prakticky pokaždé, když napadne sníh. Strašně dlouho trvá, než tady vůbec někdo ze správy a údržby silnici přijede,“ povzdechla si Jiřina Pešlová.

To, že obchvat uleví zejména místním obyvatelům, nezpochybňuje, ale přesto má k řešení výhrady. „Jako starostka bych měla být ráda, že to řeší naši obec, ale tolik peněz za to, jaké území to řeší… Taky mi vadí kolik kvůli tomu padne zemědělské půdy. Ale pokud vím, o obchvatu se tady mluví už asi třicet let,“ podotkla rezignovaně Jiřina Pešlová a dodala, že kdyby byl po stávající silnici I/57 zákaz průjezdu kamionů, problém s ucpáváním silnice by byl určitě mnohem menší, možná žádný.