Zřizuje vlastní databázi díky které bude možné snadno dohledat majitele zatoulaných čtyřnohých parťáků. Stačí navštívit finanční odbor městského úřadu a bezplatně zaregistrovat číslo čipu pejska.

Mluvčí Nového Jičína Marie Machková zdůraznila, že služba je dobrovolná.

„Tento postup nejenže zrychlí návrat psa k chovateli, ale také ušetří prostředky za případný převoz nalezence do útulku,“ vysvětlila zavedení nové služby Marie Machková.

Od 1. ledna 2020 musí být ze zákona každý pes označený mikročipem, ale stát už ale nezajistil jednotnou databázi, do které by se zvíře po očipování zapsalo. Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký konstatoval, že mezeru v zákoně záhy vyplnily registrační weby komerčních subjektů.

„Řada z nich je ale zpoplatněna, a pokud se pes ztratí nebo třeba vběhne do vozovky a způsobí dopravní nehodu, případně někoho kousne, musí policie prohledávat všechny tyto weby, místo aby se podívala do jednotného národního registru,“ řekl starosta Nového Jičína. „Primárně nám jde o to, aby se ztracené zvíře vrátilo co nejrychleji k majiteli,“ dodal Stanislav Kopecký.

Majitelé psů mohou nahlásit číslo čipu svého psa na finančním odboru na Masarykově náměstí 1, v kanceláři číslo 111 nebo na adrese: lpetrickova@novyjicin-town.cz. V případě nutnosti, majitele vyhledá městská police.

„Pokud bude třeba najít držitele psa, zadáme patnáctimístné číslo z čipu zvířete do registru a vyjede nám jeden konkrétní hledaný kontakt na chovatele. Tato pravomoc je nám dána zákonem o obecní policii,“ vysvětlil ředitel Městské policie Nový Jičín Daniel Rýdel.

V Novém Jičíně je na základě uhrazeného místního poplatku evidováno téměř dva tisíce psů. Marie Machková upozornila, že město Nový Jičín již několik let na čipování, pokud je provedeno současně s kastrací, finančně přispívá.

„Chovatel zvířete může po předložení dokladu o provedených zákrocích získat až osmdesát procent vynaložených prostředků, maximálně však tři tisíce dvě sta korun,“ upřesnila mluvčí města.

Vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková doplnila, že kastrací chce město omezit populaci toulavých psů. „Řada měst se podle nás vydala stejnou cestou,“ dodala Eva Bártková.