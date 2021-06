Někdejší klášter jen pár kroků od vidnavského náměstí sloužil do roku 2012 jako výchovný ústav. „Pasťák“ stát zrušil a komplex získala zpět kongregace boromejek. Ta jej prodala a nyní jej vlastní firma Lipno nature se sídlem v Praze. Zároveň má soubor pozemků a budov o rozloze tři a půl tisíce metrů čtverečných stále v nabídce realitní kancelář.

„Podle mých informací chystá majitel areálu, společnost Lipno nature, jeho rekonstrukci a vybudování bytů v podobě apartmánů,“ uvedl Tomáš Král z realitní kanceláře Nemovitosti Lipno.

Nového majitele má budova bývalých učňovských dílen z osmdesátých let, která k areálu kláštera těsně navazuje. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ji prodal firmě Simpla Factory, jejíž majitelé pochází z polské Nysy. Firma Simpla vyrábí v Nyse blatníky a další doplňky pro jízdní kola.

„Chtěli by tu mít pobočku svého závodu. V Nyse by měli výrobu, sem by výrobky převáželi, měli by tu skladovací prostory, zboží by tu balili a expedovali. V areálu pracují, jsme v kontaktu. Město Vidnava by díky tomu mělo získat osm, deset pracovních míst,“ řekl starosta Vidnavy Rostislav Kačora.

Bližší informace naopak radnice nemá k záměrům s bývalým kněžským seminářem. Ten loni za necelé tři miliony korun koupil od státu nový majitel.

„Co se týká semináře, tam se pracuje spíš venku. Přilehlé pozemky vyčistili, upravili, sekají je. Co mám informace, jsou ve fázi přípravy nějakého záměru, ale s žádným konkrétním za námi zatím nikdo nepřišel,“ poznamenal starosta Kačora.