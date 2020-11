Zima je opět tady, teploty klesají pod bod mrazu a lidem bez domova, kteří tráví noci i dny venku, jde o zdraví a mnohdy i o život. Proto Armáda spásy přišla s projektem Nocleženka, o kterém jsme si povídali s její koordinátorkou, Lenkou Kořínkovou.

Bezdomovectví v Česku. Ilustrační snímky. | Foto: Deník / Karel Pech

Co je projekt Nocleženka a proč vznikl?

Nocleženka je poukaz v hodnotě 100 Kč, který člověku bez domova umožní strávit noc v teple. Nezahrnuje však pouze nocleh samotný, ale i polévku s pečivem, teplý čaj, možnost provést osobní hygienu, získat čisté a teplé oblečení, základní ošetření, zdravotní prohlídku a také možnost promluvit si se sociálním pracovníkem o své životní situaci. Nocleženka fungovala v trochu jiné formě již řadu let na akci Noc venku, což je událost, při které si veřejnost zkouší, jaké to je přespat na ulici. Na této akci byly podobné poukazy prodávány s tím, že je zájemci mohli přímo předat člověku bez domova, který se akce také zúčastnil. Tento způsob přišel Armádě spásy zajímavý a tak ho převedla do online verze.