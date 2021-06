Studentka z Havířova vyrazí na Den dětí pěšky do Banátu a Istanbulu. Má důvod

Sama, pěšky a jen s batohem na zádech se 1. června letošního roku vydá na dva a půl tisíce kilometrů dlouhou pouť Nicolette Havlová, jedenadvacetiletá studentka z Havířova. Za měsíc by měla dojít do Banátu, za další dva měsíce až na jihovýchod k branám Orientu – do Istanbulu.

Mladá studentka Nicolette Havlová se v úterý 1. června vydá pěšky z Havířova přes rumunský Banát až do Istanbulu. | Foto: se souhlasem N. Havlové

„Když jsem si přestavěla dodávku na obytné auto a půl roku v něm žila v zahraničí, přemýšlela jsem, co bláznivého ještě podniknout," popisuje mladá průvodkyně to, jak přišla k nápadu vyrazit přes celou Evropu pěšky. Z Česka přes Slovensko, Maďarsko do Rumunska, kde se zastaví podpořit místní krajany a dále Srbsko, Bulharsko, kousek Řecka a Turecko. Minimálně 800 hodin chůze a celkové převýšení téměř 20 tisíc metrů čeká mladou Češku na její tři měsíce dlouhé cestě.Klíčovou částí je právě oblast rumunského Banátu, která se nachází doslova na hranici vymizení. Svou cestou chce Nicolette mimo jiné upozornit na nepříznivé dopady koronavirové krize na českou komunitu žijící na úpatí Karpat. Svou výpravu, včetně problematiky Banátu, bude podrobně dokumentovat. Tímto krokem má v úmyslu ostatním přiblížit nejen krásy Karpat a následného Orientu, ale také podrobně vylíčit nejrůznější úskalí tohoto odvážného stylu poznávání světa na vlastní pěst i nohy. „První část cesty daruji druhým, druhou pak daruji sobě," dodává studentka marketingu na University of Liverpool v Anglii.Cílovým bodem jejího putování má být Istanbul, jenž ji svou polohou, kdy se město rozkládá na dvou kontinentech, nesmírně láká. Návrat domů má pak v plánu absolvovat, jak jinak, než jejím oblíbeným stopem. Přes své mládí navštívila Nicolette bezmála už 40 zemí. Většinu výprav podniká jako sólo cestovatelka stopem. O svých zážitcích, zkušenostech a motivech přednáší nejen na cestovatelských festivalech, ale také na středních školách.