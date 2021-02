Lidé z Petřkovic jsou v šoku. K podobným případům však podle nich docházelo i v minulosti. O majitelích obou psů, kteří se stali terčem posledních útoků, říkají, že s nimi nejsou žádné problémy.

„Kousek ode mne bydlí paní s loveckým psem, který neštěká a je v pohodě. Nevím, proč to někdo udělal,“ uvedla žena bydlící u centra Petřkovic. Také druzí pejskaři mají pověst pohodových lidí. Proč chtěl někdo zabít jejich malého psa, nikdo nechápe.

Samotní majitelů zraněných zvířat se k případu nechtěli vyjadřovat, a to z obav z dalších útoků i z důvodu podepsání mlčenlivosti na policii. Potvrdili jen, že jejich pejsci jsou již v pořádku. „Byli jsme u veterináře, naštěstí stačil endoskopický zákrok,“ dozvěděli jsme se od jednoho z nich. Druhý Deníku řekl, že během roku jde již o druhý podobný útok. Také on musel se zvířetem vyhledat veterináře. S ohledem na to, že jde o většího psa, stačí sledování jeho zdravotního stavu a přizpůsobení jídelníčku.

Nastražený špekáček s rybářským háčkem.Zdroj: PČR

Po pachateli pátrá policie. „Jedná se o hyenismus, který společně musíme zastavit. Proto se obracíme na veřejnost s varováním a prosbou. Buďte obezřetní, hlídejte své domácí mazlíčky, co na vašich pozemcích sní. V případě jakéhokoliv poznatku či informace, která by mohla vést k možnému pachateli, volejte linku 158 případně telefonní číslo 724 306 165. Každá informace může přispět k objasnění,“ uvedla Eva Michalíková z ostravské policie. Případ je kvalifikován jako týrání zvířat.