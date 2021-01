K provádění PCR vyšetření ze vzorků slin se musela ostravská laboratoř Agellab dovybavit potřebnými přístroji a nyní již tak nic nebrání tomu, aby mohl být pro klienty pojišťoven i samoplátce na odběrovém místě ve vítkovické nemocnici zahájen další typ testování.

„Nová metoda odběru již byla testována v rozsáhlé studii, která prokázala dokonce vyšší citlivost než u klasického nepříjemného výtěru z nosohltanu. Metoda je plně schválená pro klinické použití, přesto jsme se rozhodli na našem pracovišti provést také vlastní interní kontrolu. V prvních týdnech budeme v rámci pilotního provozu odebírat pacientům jak vzorek ze slin, tak z nosohltanu, abychom mohli výsledky porovnat a ověřit si spolehlivost vyšetření a správnou techniku odběru slin,“ říká Hana Bílková Fránková, vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie Agellab v Ostravě-Vítkovicích. Nová metoda odběru, by časem mohla nahradit odběr z nosohltanu.

Testovací metodu ze slin plně vyvinula česká start-upová firma Diana Biotechnologies, s níž laboratoře Agellab spolupracují již od začátku druhé vlny pandemie covid-19. „Protože se jedná o čistě českou firmu, mohli jsme se spolehnout na to, že veškerý materiál potřebný k testování bude včas k dispozici a zajistili jsme tak vysokou kapacitu testování. Pilotní provoz plánujeme ukončit v horizontu dvou týdnů a poté budeme moci nabídnout tuto neinvazivní šetrnou metodu klinickým pracovištím i veřejnosti,” upřesňuje dále Tomáš Gucký, předseda představenstva společnosti Laboratoře Agel.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nákladově bude testování ze slin srovnatelné s klasickým PCR testem z výtěru z nosohltanu. Nová metoda odběru vzorku ze slin je pro pacienty výrazně příjemnější. Stačí, aby několikrát zakašlali do roušky a poté vyplivli do malé zkumavky za pomocí trychtýře své sliny. „Pacient nesmí před odběrem kouřit, pít, jíst nebo žvýkat žvýkačku, o tom ale bude včas poučen. Mezi další výhody patří také lepší a delší stabilita vzorku,” vysvětluje Hana Bílková Fránková. Výsledek testu bude dostupný v den doručení vzorku do laboratoře.

Laboratoře klinické mikrobiologie Agellab v Ostravě – Vítkovicích byly prvním soukromým subjektem, který při vypuknutí koronavirové epidemie v Česku získal od Státního zdravotního ústavu povolení testovat přítomnost koronaviru a dodnes patří v republice mezi nejvýkonnější testovací laboratoře. Novou testovací metodu plánuje společnost Laboratoře AGEL rozšířit i na svá odběrná místa v dalších městech.