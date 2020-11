Tolik telefonátů denně jako v posledních týdnech nepamatuje. Lékař Peter Sklienka z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava nyní funguje zejména na telefonu jako krajský koordinátor (byť dlouhodobě zastupující) pro pacienty hospitalizované s onemocněním covid-19.Dokdy se budeme potýkat s velkou vlnou nákazy, podle něj závisí jen a jen na nás.

Co obnáší role lůžkového koordinátora pro onemocnění covid v Moravskoslezském kraji?

Primárně je to o každodenním telefonickém kontaktu se všemi zdravotnickými zařízeními v Moravskoslezském kraji, v nichž zjišťujeme počet volných lůžek pro covidové pacienty, počet aktuálně hospitalizovaných pacientů s covidem a bavíme se o jejich stavu. Druhá část této práce spočívá v tom, že 24 hodin denně sedm dní v týdnu jsme k dispozici dispečinku zdravotnické záchranné služby, a když se někde vyskytne problém, řídíme koordinaci pacientů s covidem a posíláme je do zařízení s volnými kapacitami.

Nyní se mluví také o pacientech ze Zlínska, kde dochází v nemocnicích volné kapacity a jsou posílání do našeho kraje. Kolik jich je?

V tuto chvíli máme v Moravskoslezském kraji asi 850 pacientů hospitalizovaných kvůli covidu. Další k nám byli převezeni v pondělí právě z vámi uvedeného Zlínska, protože křivka nově hospitalizovaných začala po dobu asi čtyř dnů klesat. Přijali jsme však řádově asi jen desítku pacientů, neboť začal opět narůstat počet hospitalizovaných pacientů z našeho kraje, pro které potřebujeme zachovat volné kapacity primárně.

Nikdo neví, co bude

Pokud by i nám náhle chyběly lůžka pro vlastní občany, jak se bude situace řešit?

Nikdo neví, co bude. Všichni průběžně navyšujeme kapacity a děláme už ne vše možné, ale dokonce nemožné, aby se zajistila akutní péče pro pacienty s covidem i jinými diagnostikami. Od toho existuje centrální řídící dispečink při ministerstvu zdravotnictví. Když někde vznikne nedostatek lůžek, na této úrovni se domlouvá přesun pacientů mezi kraji.

Které nemocnice v Moravskoslezském kraji jsou na tom s volnými lůžky nejhůře?

Všechny. Situace je napjatá ve všech nemocnicích. Od toho ale existuje právě onen dispečink, a když se někdo dostane do velkých problémů, pacienti jsou směřováni jinam. Teď se snažíme o umístění pacientů, kteří už jsou ve stabilizovaném stavu, ale stále ještě infekční, do sociálního zařízení Březiny v Petřvaldě a do nemocnice v Bílovci. Řídíme to tak, aby se co nejvíce ulevilo aktuálně vytíženým nemocnicím.

Jak se pacienti tváří na to, že bývají častěji přesouváni z místa na místo pro uvolnění kapacit? Chápou závažnost situace?

Mezi nemocnicemi přesuny pacientů nejsou velké. Primárně to řešíme už se záchrannou službou a nevezeme je tam, kde není místo. Pacient sice může být hospitalizován v nemocnici, která není nejblíž jeho bydliště, ale stále je v nejbližší nemocnici, která má volné kapacity.

Dokdy podle vás může přetrvávat takto kritická situace v nemocnicích?

Predikce jsou takové, že ještě dva týdny bude křivka stoupat. Před týdnem jsme měli období několika dnů, kdy se stav stabilizoval a mysleli jsme, že se to zlomilo, ale od tohoto týdne případů zase narůstá. Připravujeme se i na další možné scénáře. Těžko ale odhadovat, dokdy bude tato situace trvat, do značné míry to závisí na tom, jak lidé budou dodržovat přijatá opatření. Čím méně lidí se nakazí, tím méně jich skončí v nemocnicích. Je to opravdu jen a jen na nás všech.