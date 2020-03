„S indonéskou firmou P.T. Akshara Dirga spolupracujeme už od roku 2015. Ta v posledních dvou letech navázala úzkou spolupráci se speciálními složkami indonéské armády. Loni nás představitelé firmy osobně navštívili a vedle dalších dodávek u nás pro tyto své partery objednali 140 000 metrů lan v designu kamufláž, 6 500 kusů šitých speciálních slaňovacích popruhů s oky, 8 500 kusů slaňovacích pomůcek a 6 500 karabin,“ uvedl ředitel Lanexu Martin Václavek.

Unikátní zakázku Lanex od loňského podzimu připravoval v kooperaci s externími místními partnery i zahraničními dodavateli například z Polska nebo Itálie. Významný obchod je výsledkem systematické práce jednoho z osmi obchodních týmů vedeného zkušeným Jiřím Gazdou, který v Lanexu pracuje už pětadvacet let.

„Prodáváme výrobek, který firmě přináší nejvyšší zisky, proto do jeho inovací a marketingu také investujeme nejvíce prostředků,“ uvedl Jiří Gazda.

Problémy s koronavirem

Lanex dodává své produkty do 90 zemí světa. Pokles obchodu v únoru zaznamenal do Číny v souvislosti se situací na trhu způsobenou koronavirem. Na skladu zůstala dynamická a statická lana, a také lana pro papírenský průmysl v hodnotě zhruba jednoho milionu korun, a to přesto, že jak papírny, tak přístavy v Číně fungují.

V bankách ale neprobíhají obvyklým způsobem převody peněz, přičemž dodávky do Číny se v naprosté většině případů expedují až po připsání předplatby na účet dodavatele.

„Prozatím pro nás výpadky obchodu s Čínou nepředstavují žádné větší problémy, situace nám ale přesto dělá starosti, protože netušíme, kam se může v příštích týdnech vyvinout,“ doplnil ředitel Václavek.