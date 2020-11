Návrat maturantů je podle ředitele ostravského gymnázia Vaseviče nedomyšlený

Návrat maturantů je nedomyšlený a nedává logiku. Myslí si to ředitel Matičního gymnázia v Ostravě Ladislav Vasevič. Vadí mu především nařízení, že se třídy nesmějí ve škole potkávat. Výrazně to podle něj komplikuje organizaci výuky. Některé semináře, které se běžně konají pro několik tříd, tak budou muset ve škole živě přenášet. Ředitel to řekl ČTK.

Prázdná třída ve škole. Ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

"Z metodiky jsme zklamáni. Když už byli žáci nejvyšších tříd posláni do školy, mělo by být povoleno promíchávání tříd. Nemůžeme zabránit tomu, aby se děti potkávaly před školou či po vyučování. Navíc pedagogové mezi třídami přecházejí. Kontakt při prezenční výuce prostě nejde odbourat. Opatření nemá logiku, je nedomyšlené pro praxi. Je děláno někde od stolu," řekl Vasevič s tím, že metodická doporučení jsou nerealizovatelná. "Jako většina ředitelů hledáme alternativu, jak výuku zajistit," doplnil. Správa železnic: Nádraží v Dětřichově Duze nedáme, raději ho zbouráme Přečíst článek ›

Problém je hlavně u seminářů a volitelných předmětů. Ty se organizují vždy pro několik tříd. "Měli jsme několik možností. Takovou výuku, kde dochází k míchání tříd, úplně eliminovat. Nebo žákům kombinovat u těchto předmětů distanční a prezenční výuku. Nechceme ale často měnit rozvrh hodin. Byl by v tom chaos. Proto jsme šli třetí cestou. Pro jednu třídu bude seminář v prezenční formě, do dalších dvou se bude výuka živě přenášet," řekl. Do škol se vracejí i mladí zdravotníci Do škol se budou vracet i studenti nejvyšších ročníků středních vyšších zdravotnických škol. Tedy i ti, kteří v minulých týdnech vypomáhali v nemocnicích. Radka Miloševská, mluvčí skupiny Agel, pod kterou spadá střední zdravotnická škola i vítkovická nemocnice, řekla, že návrat studentů do škol nezpůsobí nemocnici komplikace. "Maturanti se vrací do školy. Většina z nich má ale zájem pracovat i nadále. Například v rámci víkendových služeb," řekla. Opilí Ukrajinci se porvali před ubytovnou v Kopřivnici. Soud nyní řeší smrt Přečíst článek › Uvedla, že v Nemocnici Agel Ostrava-Vítkovice pomáhalo 63 studentů. Šlo o mediky, studenty různých středních či vyšších odborných škol. "Zítra se 35 maturantů vrátí zpět do výuky. Většina z nich právě do Agel Střední zdravotnické školy a VOŠ. I tam ale situaci komplikují semináře společné pro několik tříd. Protože se nesmí v rámci výuky setkávat studenti z různých tříd, budou tyto semináře vyučovány distančně. Jinak bude probíhat výuka prezenční formou," uvedla již v úterý Miloševská. Bez studentů, kteří dostali pracovní příkaz a pomáhají v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních, začne výuka na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě-Vítkovicích. "Týká se to celkem 18 dětí. Postupně se budeme snažit dohodnout s nemocnicemi, kde působí, a předčasně jim práci ukončit, tak aby o výuku nepřišli," řekla ředitelka školy Jana Foltýnová.

