Ti se budou střídat, jeden týden je čeká standardní vyučování ve škole, druhý týden opět přejdou na domácí online hodiny. V případě středních škol a učilišť se zatím nic nemění, většina z nich se vzdělává distančně. Od středy 25. listopadu už ale ve školách mohou být přítomni studenti závěrečných ročníků a rozeběhly se i praxe na učilištích, ovšem v maximálním počtu dvaceti osob na jednom místě. Vysoké školy dál běží na dálkové výuce.

Pro čtrnáctiletou Nelu, která chodí do osmé třídy jedné z opavských škol, je prý návrat zpátky do do lavice skoro vysvobozením. „Výuka na dálku se mi nelíbí. Rozhodně se toho nenaučím tolik jako ve škole. Třeba v matematice nebo fyzice mám problém, že když učitelé něco píší na magnetickou tabuli, nejde to na kameře pořádně přečíst, protože si to neumíme přiblížit. Učitelé se sice snaží, ale konkrétně tyto dva předměty byly hrozné. Tento týden jsem ve skupině, která chodí normálně do školy, příští týden máme zase online. Těšila jsem se taky na spolužáky, i když si píšeme, ale to není ono,“ říká opavská žačka.

Áčko v áčku, béčko v béčku

Veškerá výuka od pondělí 30. listopadu běží podle 4. stupně PES pro oblast školství. A mimo jiné nadále platí, že při vyučování musí zůstat zachována homogenita tříd, to znamená, že se například žáci z áčka nesmí potkávat s kamarády z céčka.

„Homogenní skupiny zachováváme. Je to ale obrovský problém, protože my jsme hodně rozdělovali třídy na skupiny. Dělíme češtiny, matematiky, cizí jazyky, laborky. A spoustu vyučovacích hodin máme uděláno na skupinky. Například jsou tři třídy v ročníku a z každé třídy se určitý počet dětí dá do třídy jiné. Máme přes sto skupin a tohle teď nelze. Takže jsme museli udělat úplně nový rozvrh tak, abychom my zabezpečili vzdělání té dané hodiny ale zároveň, aby děti nebyli v té skupině, ve které jsou zvyklí s tím vyučujícím, na kterého jsou zvyklí. Zkrátka aby v jedné skupině byli jen žáci té dané třídy. Áčko v áčku, béčko v béčku a podobně,“ vysvětluje ředitelka opavské Základní školy Edvarda Beneše Simona Horáková.

Do této školy chodí přes 500 dětí. První stupeň přichází zadním vchodem, druhý tím předním.

Ústupek pro družiny

Pro školní družiny ale homogenní pravidlo paradoxně tak úplně neplatí. V ministerském manuálu se totiž píše, že samostatné třídy v družinách sice mají být zachovány, pokud to ale z personálních důvodů nelze, mohou se v jednom oddělení družiny pomíchat žáci celého jednoho ročníku. To se netýká školních klubů. Tam musí zůstat homogenita skupin stejná jako ve třídách.

„Družina je normálně otevřená. Ale bohužel v případě školního klubu, který funguje pro žáky od páté třídy, nejsme schopni homogenitu zajistit a klub tedy otevřít nemůžeme,“ pokračuje Simona Horáková. Co se školní jídelny týká, i zde se ročníky mohou za dodržení určitých opatření potkávat.

„S paní vedoucí jídelny jsme vytvořili harmonogram. Děti z jiných tříd zde mohou spolu být, ale musí sedět v jiných částech, jídelna je rozdělena na sektory. V nařízení stojí, že v jídelně se může setkat maximálně tolik lidí, kolik je zde židlí, toto je také dodrženo, plus další veškerá hygienická opatření,“ dodává.

Ve školách se pochopitelně musí dál nosit roušky, třídy se také pravidelně větrají.

K TÉMATU

Jak aktuálně fungují jednotlivé školy?



Mateřské školy – prezenční výuka, bez omezení

Základní školy, první stupeň – prezenční výuka, bez omezení

Základní školy, druhý stupeň – rotační prezenční výuka (třídy se střídají po týdnech)

Základní školy, deváté ročníky – prezenční výuka, bez omezení

Střední školy – distanční výuka

Učiliště – distanční výuka s výjimkou praktické výuky, ta je povolena v max. počtu 20 žáků

Závěrečné ročníky SŠ – prezenční výuka, bez omezení

Vysoké školy – distanční výuka, studenti vybraných oborů (např. medici) mohou mít praxi