Pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci a podporovat Oddělení neonatologie FN Ostrava – to je cíl Nadačního fondu Kulíšek nedonošeným dětem. Svoji činnost spouští symbolicky na Světový den nedonošených dětí, tedy 17. listopadu. Přispívat je možné finančně i věcně.

Kamila Juříčková a Helena Valo jsou maminkami, které si před lety pobyt na Oddělení neonatologie FN Ostrava se svými předčasně narozenými dětmi vyzkoušely na vlastní kůži. Jana Binarová naproti tomu pracovala na tomto oddělení jako referentka. Nyní je sama maminkou na mateřské dovolené. „Viděla jsem, co maminky a miminka potřebují, co tady chybí, co by se dalo zlepšit a co by už bylo nadstandardní pořídit z rozpočtu nemocnice,“ popisuje Jana Binarová. Tyto ženy nyní společně založily Nadační fond Kulíšek nedonošeným dětem.