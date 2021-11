Letošní houbařská sezona patřila k těm nejhorším za posledních řadu let a ta klasická je již za námi. Ale pozor, přesto je stále šance něco najít, a to třeba také rovnou v centru Ostravy.

V centru Ostravy lze nalézt hlívu ústřičnou. Listopad 2021. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Mykologové měli letos velké problémy uspořádat tradiční výstavy. Neměli totiž co návštěvníkům nabídnout. Byli vděční i za přestárlé a jiné exempláře, které by jindy v lesích přecházeli bez povšimnutí. Ale houby stále rostou. A to dokonce přímo v centrech měst.