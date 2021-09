Letoun v akci bylo možno vidět již před třemi týdny na Kecskemét Air Show 2021 a před dvěma týdny na Slovensku na leteckých dnech na základně v Malackách. V České republice si na Letišti Leoše Janáčka Ostrava odbyl premiéru ve vzduchu.

„Na Dnech NATO je tento letoun už potřetí. Předloni tady byl jen na statické ukázce, stejně jako loni, kdy jsme měli oslavu, že jsme získali certifikát - potvrzení, že to letadlo splňuje vše aby mohlo působit v letovém provozu,“ připomněla Tereza Vrublová, tisková mluvčí Aera Vodochody.

Nový letoun L-39NG je primárně vyráběný jako cvičný letoun, ale je také schopný plnit roli lehkého bitevníku. „Aero Vodochody se vlastně vrátilo k tomu, co mu jde nejlépe. Navázali jsme na tradici L-39 Albatros a toto je nová generace toho letounu,“ pokračovala Vrublová a poté lehce připomněla historii výroby Aera Vodchody zhruba do poloviny minulého století.

Letoun L-39NG.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

V 60. letech firma vyráběla letoun L-29 Delfín, koncem 60. let dokončila návrh letoun L-39 Albatros, které vyráběla hlavně v 70. a 80. letech. Na přelomu století začala výroba L-159. „Nedávno to bylo dvacet let od zavedení výroby tohoto letounu pro Českou armádu,“ poznamenala Tereza Vrublová a dodala, že nyní se Aero Vodochody pustilo do vývoje nového letounu L-39 NG.

„Navazuje na Albatrosy, což byly cvičné letouny, které byly velmi oblíbené po celém světě po všech kontinentech,“ doplnila Tereza Vrublová a upřesnila, že Delfínů se vyrobilo okolo 3600 kusů, Albatrosů skoro tři tisíce. „Z toho asi dva tisíce šly do bývalého Sovětského svazu, ale po jeho rozpadu se ta letadla dostala do dalších zemí a doteď jsou po celém světě. Hodně je jich v civilních rukou, u nás jsou například v Centru leteckého výcviku v Pardubicích,“ sdělila Vrublová.

L-39NG, který má pět závěsníků pro nesení výzbroje, podle Terezy Vrublové navazuje na to nejlepší z Albatrosu, což jsou aerodynamické vlastnosti.

„Jinak je to kompletně nový stroj vhodný pro jednadvacáté století. Zásadní změny jsou k vidění v kokpitu - jsou tam nové digitální displeje, je tam průhledový displej a další novinky. Je na to navázaný celý výcvikový systém. Dá se to použít jako VFS, tedy virtuální tréninkový systém, přes který letadla mohou být propojená navzájem a ještě se simulátory na zemi. Takže při výcviku je možné nasimulovat různé situace a díky propojení letounů se může pilot naučit reagovat v situacích, které by se jinak simulovaly těžko,“ uzavřela Tereza Vrublová.

Letoun L-39NG.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

I když v MS kraji je celý den pod mrakem, alespoň neprší. Počasí totiž přehlídku letadel a další techniky může ovlivnit. Třeba v sobotu byly zrušeny dvě ukázky.

„Bohužel nebyla premiéra českého gripenu. Ale to bylo z důvodů technických, které se podařilo vyřešit, tak aby dneska tato ukázka proběhla. Z důvodu nízké oblačnosti se nemohl uskutečnit seskok polských speciálních sil, které ho chtěly uskutečnit podle GPS souřadnic, což by byla taková velká premiéra. Měli skákat ze 3000 metrů a to bohužel nebylo možné. Jinak je počasí opravdu důležité,“ řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Za neděli se očekává návštěva 24 tisíc lidí.