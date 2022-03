Bohumínem projde denně tisíc lidí z Ukrajiny, kdo jim pomáhá a jak to vypadá



Vedle víz, ubytování a bezplatného občerstvení v bufetu zde mohou lidé získat české zdravotní pojištění, informace o sociálních dávkách i práci, bankovní služby, psychologickou a duchovní pomoc, kvalitní, byť již použité šatstvo. K dispozici zde byly i bezplatné telefonní karty.

Domácí mazlíčci

Služeb vyhřívaného modrého stanu HZS ČR před pavilonem A Černé louky již od minulého úterý využily na čtyři desítky domácích mazlíčků, hlavně psů a jen několik koček. Mnohdy netrpělivě čekají v klecích či v náručí pracovníka organizace Adra, až si jejich páníčci vyřídí vše potřebné.

Mezi lidmi od začátku působí posttraumatický tým, včetně dvou profesionálních hasičských psycholožek – z HZS MSK a Záchranného útvaru HZS Hlučín. Aktivně vedle své práce hledají profesionály z ukrajinských řad, kteří by jim pomáhali v rodném jazyce.

"V relaxační a odpočinkové části, oddělené dveřmi, chodbou a schodištěm, je připraveno 130 rozkládacích lůžek a 300 židlí se stoly. Zde je opravdu klid a viditelně malý počet osob. Stále využívány jsou ale oba dětské koutky, jeden v registrační a druhý v odpočinkové části," pokračoval v úterý mluvčí hasičů.

V Moravskoslezském kraji může zůstat až patnáct tisíc lidí z Ukrajiny

Víza již získalo na Černé louce do úterních 14 hodin přes 6000 osob. V prvních dnech bylo denně vyřizováno cca 900 osob, v posledních dnech okolo 600, ale to už není asistenční centrum tak přetíženo. Průměrná čekací doba na vyřízení všech důležitých věcí (hlavně vízum, ubytování, zdravotní pojištění) jsou nyní dvě hodiny. Pak menší hasičské automobily odvážejí Ukrajince do jejich nových přechodných domovů na území Ostravy a Moravskoslezského kraje.

"V součtu i s původním „menším“ KACPU v prostorách Českého červeného kříže (ČČK) na Fifejdách, které fungovalo od 1. do 7.3.2022 vždy 12 hodin denně, už bylo na těchto dvou místech registrováno k pobytu přes 7200 cizinců. Vedle asistentů, překladatelů, nejrůznějších dobrovolníků, hasičů, Policie ČR, vč. cizinecké, pracovníků MV ČR (migrační a ubytování SUZ), VZP a ČČK, organizace Adra a pracovníků úřadu práce zde působí Diecézní charita ostravsko-opavská a Krizové centrum Ostrava. V posledních dnech i jeden peněžní ústav," doplnil mluvčí.