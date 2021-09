Zájem o nemovitosti v Mutkově je kvůli tomu obrovský. Ceny chalup, kterých stojí uprostřed lesů jen pár desítek, vzrostly za posledních 10 let několikanásobně.

„Jen se rozhlédněte kolem. Je tu tak krásně. A ten vzduch! Když se do Mutkova někdo přistěhuje, pořád spí,“ usmívala se starostka vísky v kopcích mezi Šternberkem a Rýmařovem . „Slyšíte to ticho? Takových míst je v Česku kolik? Moc jich nebude. Je to ráj na zemi,“ vychvalovala zamilovanou adresu Ivana Strnadová.

V Mutkově žije trvale zhruba 50 obyvatel. „Starší lidé nám postupně odcházejí. Je to smutné, protože jsme tady jako jedna rodina. Ale přichází mladá krev a i naši mladí v posledních letech zůstávají a zakládají zde rodiny. I moje děti kdysi chtěly do Olomouce, ale nakonec zůstaly,“ popisovala starostka Strnadová.

Ceny chat jsou astronomické

Koupit ve vsi uprostřed lesů, které se po kůrovcové kalamitě zdárně obnovují, rodinný dům nebo si ho postavit, je téměř nemožné. Obec nevlastní pozemky, aby se případně mohla postarat o podporu výstavby a příliv obyvatel. Soukromníci si většinou pozemky drží.

„Když už se objeví dům na prodej, ceny jsou v poslední době astronomické. Za posledních 10 let vzrostly možná až o 200 procent,“ hodnotila situaci starostka.

Chatařů je v malebné obci u cesty spojující Šternberk a Rýmařov zhruba jednou tolik. Něco přes 100. Někteří se však postupem let rozhodli zůstat natrvalo, což obec vítá, protože to cítí na příjmech z daní.

„Děti se z Mutkova dostanou ráno bez přestupu do školy až do Olomouce. Do páté třídy a do školky se jezdí do sousední Huzové. I pro mladé rodiny je Mutkov z pohledu dopravní obslužnosti bezproblémovou adresou,“ vyjmenovávala bonusy starostka.

Větrníky odmítli

Kdo se v Mutkově usadí, neodejde. Místní dbají ve vzhled obce, čistotu životního prostředí.

Investory, kteří chtěli v sousedství postavit větrné elektrárny, hnali, aby si nenarušili klid a vzhled krajiny.

V obci ležící 600 metrů nad mořem nechybí internet ani hospoda, kde to žije. Nakoupit si jezdí obyvatelé většinou do šternberských supermarketů.

Vztahy ve vsi, kde se zná každý s každým, nejsou napjaté. Spíše naopak. Koná se zde během roku celá řada společenských, kulturních a sportovních akcí. Vyhlášené jsou závody v běhu na lyžích.

Z ostudy chlouba obce



Vstupní brána do Mutkova je pýchou obce. Kdo ji mine, toho místní pošlou zpět, aby se pokochal.



Mutkov, srpen 2021Zdroj: Deník/Daniela TauberováStarou autobusovou zastávku nahradili Mutkovští před dvěma roky. Nová, reprezentativní dřevěná „budka“ u krajské silnice velmi dobře zapadá do okolní lesnaté krajiny.



„Odezva je vynikající. Turisté i místní obyvatelé oceňují, jak pěknou zastávku jsme si vybudovali. Starý přístřešek už byl pro ostudu, i když ho místní občan obložil dřevem, aby aspoň trochu vypadal,“ popisovala starostka Mutkova Ivana Strnadová.



Objekt z masivu, který dodala firma z Jesenicka, přišel na dva miliony korun. Prostředky získala nejmenší obec Olomoucka s ročním rozpočtem ve výši necelého jednoho milionu korun z dotace.