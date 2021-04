Jak už Deník informoval koncem roku 2019, nově zřízená organizace Museum+ se bude snažit nejen o záchranu kulturní památky, ale také o zvýšení zájmu veřejnosti o Moravskoslezský kraj. V první fázi bude připravovat projekt revitalizace území a jeho financování z evropských fondů.

"Podpisem memoranda se tak uzavřelo více než dvouleté období příprav ke vzniku této instituce mezi ministerstvem kultury, Moravskoslezským krajem, městem Ostravou a zapsaným spolkem Dolní oblasti Vítkovice," uvedla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

V současné době se hledá ředitel, který Museum+ povede. Spolu s ním se na chodu organizace budou podílet další tři zaměstnanci, kteří budou od května sídlit v prostorách areálu Dolních Vítkovic. Provoz instituce se pro několik příštích let odhaduje na cca 4 milióny ročně (včetně dočasného pronájmu prostor v Dolních Vítkovicích a personálních nákladů na zaměstnance).

MUSEUM+ využije sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky s reálným světem přírody, historie, techniky, designu a umění. Mimo to se budoucí organizace bude podílet i na výzkumu a vzdělávání. v Dolní oblasti Vítkovice revitalizací vysokých pecí 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky. Jeho výstavbu i provoz bude financovat stát ze státního rozpočtu s přispěním evropských zdrojů. Více na fajnova.cz/projekt/muzeum/

"Do doby vypsání a ukončení výběrového řízení na pozici ředitele, je řízením příspěvkové organizace pověřen Jaroslav Dvořák, dlouholetý náměstek ředitele Muzea Beskyd Frýdek-Místek a zároveň i předseda pracovní skupiny ministerstva kultury, která celý projekt připravovala," dodala mluvčí ministerstva kultury Lagronová.

„Jsem velmi rád, že v Ostravě, třetím největším městě v ČR, konečně vznikne kulturní instituce. Ta přispěje k rozvoji regionu, který byl ze strany státu v oblasti kultury v minulosti nespravedlivě opomíjen,“ komentoval vznik organizace ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Muzeum+ je zařazeno mezi projekty, které naplňují strategický cíl Propojit město uvnitř i se světem. Mezi další projekty patří například vznik pobočky Národního zemědělského muzea či Ostravské muzeum dopravy.

Poznání i zábava napříč generacemi

Při revitalizaci oblasti Dolních Vítkovic už byla využita více než miliarda korun z fondů Evropské unie. Díky těmto financím se dříve upadající průmyslový areál (ještě v roce 1998 zde byl nefunkční důl, vysoké pece, koksovna) proměnil v oblast, která přiláká každý rok statisíce místních i turistů. Na nové využití bývalého Dolu Hlubina zamířilo z fondů EU celkem na 560 milionů korun.

„Nešlo jen o opravu památek, ale také o jejich oživení a navrácení do aktivního společenského života. Po své proměně poskytují Dolní Vítkovice servis v kulturně-společen᠆ských oblastech, popularizují vědu a techniku, propojují industriální architekturu, vzdělání i kulturu. Lze je nejen navštěvovat, ale také aktivně využívat,“ komentoval vývoj ještě v polovině loňského roku tehdejší výkonný ředitel zapsaného spolku Dolní oblast Vítkovice Petr Koudela - VÍCE ZDE.

Dnes už má nejúspěšnější mimopražská turistická atraktivitá nového šéfa. Vede ji bývalý šéfredaktor Deníku a ředitel ostravského studia České televize Tomáš Šiřina.



„Dolní Vítkovice jsou mimořádné místo, které výborně reprezentuje Moravskoslezský kraj a plní skvěle další funkce. Pokud to mohu posoudit, funguje DOV dobře. Současná doba nepřeje návštěvám, takže se Dolní Vítkovice a jejich zaměstnanci musí co nejlépe připravit na moment, kdy se kulturní a ostatní podobná místa otevřou," uvedl Šiřina, jehož hlavním cílem je celý areál dál rozvíjet. „Jsou tu ještě mnohá zatím nevyužitá místa, která lze do budoucna otevřít veřejnosti. Osobně bych byl rád, kdyby DOV přilákal i ty lidi, kteří tu dosud nenašli nic, co jim je blízké,” plánuje nový ředitel.

Pokud přemýšlíte, kam v Ostravě vyrazit s rodinou, navštivte Svět techniky, jeden z mnoha objektů v Dolních Vítkovicích, který byl také spolufinancován z prostředků Evropské unie 415 miliony korun. Dnes tento areál přibližuje populárně zábavnou formou vědu a techniku všem generacím. Velký svět techniky je supermoderní budova, charakteristická nepřehlédnutelnou zrcadlovou fasádou, za kterou se skrývají čtyři stálé interaktivní expozice – Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody – a obří 3D kino s mimořádně velkým plátnem. Návštěvníci zde mají k dispozici nepřeberné množství interaktivních exponátů, které na 14 000 m² vědu a techniku přibližují jako zábavnou hru - více zde.

Bolt Tower

Největší a také nejvyšší dominantou celého areálu je dvacetimetrová nástavbua historické vysoké pece, kterou navrhl uznávaný architekt Josef Pleskot. Šroubovici, která vede turistickou prohlídkovou trasu vysoké pece až do výšky bezmála 80 metrů. To je Bolt Tower.

Pevné jádro nástavby je z oceli a nachází se v něm výtah, točité schodiště i zázemí pro návštěvníky. Jmenuje se podle anglického výrazu „bolt“, tedy šroub a současně odkazuje na příjmení jamajského atleta Usaina Bolta, který věž osobně navštívil. Výstavbu této věže podpořila dotace z fondů EU ve výši 39,8 milionu korun.

Vítkovický areál zahrnuje mimo jiné klub Heligonku Jarka Nohavici, Etáž se dvěma kinosály a netradiční kavárnou CoKafe, hudební klub Brick House, moderní zázemí pro zábavu je i v Compress Hall, čili haly s obřími historickými kompresory dokazujícími, že právě tady probíhala průmyslová revoluce.

Art Studios zase nabízí celkem 17 uměleckých ateliérů, prostory Music Studios, dříve tzv. průběžná jídelna, jsou zázemím pro hudebníky. Najdeme zde i první veřejnou dílnu a řemeslný inkubátor v Ostravě s lokálně znějícím názvem Fajna dílna, dále lezeckou stěnu, trampolínový park a jiné.

Dolní oblast Vítkovice nejnavštěvovanější technická památka v České republice, tvoří neopakovatelné panorama města místními nazývané „ostravské Hradčany“. Představují Ostravu jako město tradičních oborů strojírenství i nových technologií, vědy a vzdělávání. Industriální prostředí a kulisy vysokých pecí nabízejí prostor pro jedinečné kulturní zážitky a také inspirativní zákoutí pro začínající umělce.

Jan Světlík: Dolní oblast Vítkovic je živá součást města

Bolt Tower, Gong, Svět techniky. Nic z toho na počátku tohoto tisíciletí v Dolních Vítkovicích nebylo. Uprostřed starého průmyslového areálupřed lety stály vyhaslé vysoké pece, plynojem, důl a spousta polorozpadlých plechových hal z doby socialismu. O tom, jak tato proměna i s pomocí dotací z fondů EU probíhala, hovoří předseda dozorčí rady spolku Dolní oblast Vítkovice Jan Světlík.

Co jste si říkal, když jste stál před úkolem všechno vrátit do života?

Měl jsem pocit, že je nutné zachovat tu obrovskou energii, která je v Dolních Vítkovicích (DOV) zhmotněná. A současně že by neměl vzniknout skanzen – nostalgický pomník posledního hutníka s jeho poslední odhozenou pracovní rukavicí. Bylo potřeba vrátit území městu, lidem, aby si ho užívali, a najít novou náplň historických objektů. Zbourat fabrické ploty. Tohle mi bylo od začátku jasné. Byl to dobrý důvod, proč se na staré známé věci podívat jinýma očima.

Teď jsou Dolní Vítkovice unikátním areálem ceněným doma i ve světě, s roční návštěvností přes 1,6 milionu lidí. Jste u cíle?

Návštěvnost nám opravdu každý rok rostla. Rok 2020 a covid ale přinesly naprosto novou situaci. Úspěšné vzdělávací programy zastavilo uzavření škol, odpadly velké veřejné akce. Od Colours of Ostrava až po beach volejbal se všechno zrušilo. To je něco,s čím nikdo neměl zkušenost. Teď k nám chodí díky krajskému programu lidé zdarma. Uvidíme, co to přinese. Jsme zaměření na vzdělávání, na popularizaci vědy a techniky. Nyní máme šanci zaujmout širší spektrum návštěvníků. Chceme toho využít a upoutat pozornost expozicemi zaměřenými na cirkulární ekonomiku, na trvale udržitelný rozvoj, na nové technologie, které vznikají podle evropské dohody Green Deal.

Co bylo zatím ve vývoji DOV nejsložitější?

Asi samotný začátek. Přesvědčit veřejnost, a to i tu odbornou, že se dají vize uskutečnit. Že to stojí za úsilí i peníze, které jsme do toho vložili a které jsme pak díky našim dobrým projektům získali i z veřejných zdrojů, ať už to byly evropské, národní, krajské nebo městské programy. Na začátku proměny DOV jsme si udělali průzkum, abychom věděli, jestli o zpřístupnění této části Vítkovic vůbec někdo stojí. Lidé řekli, že ano, ale mnozí chtěli skanzen. Nedovedli si představit, jak chceme ze starého brownfieldu udělat novou čtvrť města - CELÝ ROZHOVOR NAJDETE ZDE