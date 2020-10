Na obou koncích mostu přes řeku Desnou stojí kovové zábrany, průjezdu aut brání i naskládané panely. Jediné využití kromě občasného průchodu pěších má stavba za dva miliony korun aktuálně jako stojan na popelnice na tříděný odpad.

Most budovala firma z Olomouce, která v rámci zakázky zajišťovala i projektovou dokumentaci a stavební povolení.

Při kolaudaci se ovšem zjistilo, že most stojí o zhruba dvanáct centimetrů nad úrovní hlavní silnice I/44, na kterou bezprostředně navazuje. Měl být přitom v její úrovni.

„Stavba nebyla provedena dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení. Při závěrečné kontrolní prohlídce nebyl dán souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje a Policie ČR k užívání stavby. Stavební úřad nemůže bez jejich souhlasu stavbu zkolaudovat,“ uvedl ve svém vyjádření příslušný silniční správní úřad, odbor dopravy Městského úřadu Šumperk. Bez kolaudace není po mostě možné jezdit.

Chyba: převzali to "bez chyb"

Investorem akce byla obec Loučná nad Desnou. Její starostka Petra Harazímová uvedla, že chyba nastala už v projektové dokumentaci. Projektant vycházel z výšky vozovky ve středové části, okraj je však o dvanáct centimetrů níže.

„Při výstavbě mostu bylo toto zjištěno, ovšem výstavbu mostu nikdo nezastavil. Most byl dostavěn i s touto chybou a nikdo nepodal ani žádost o změnu stavby před dokončením. Další chybou je to, že obec most takto převzala, dokonce bez chyb a závad v předávacím protokole, který přebíral tehdejší starosta obce,“ sdělila.

Oprava na jaře

Obec problematický most více než rok řeší. Zhotovitelská firma, která zajišťovala i projekt, navrhovala změnit nájezdový klín na most. Takové řešení však odmítl krajský odbor dopravy.

V minulém týdnu se obec s firmou dohodla na řešení.

„Firma IDS Olomouc přislíbila, že na své náklady zajistí novou projektovou dokumentaci, změnu stavby před dokončením a souhlasné vyjádření všech orgánů. Následně na jaře 2021 na své náklady provede opravu tak, že bude zbroušena část mostu a nájezdový klín nebude ve vozovce, ale přímo v části mostu, aby byl napojen v rovině na hlavní komunikaci,“ popsala starostka Harazímová.

Vzhledem k nadcházející zimě budou moci stavbaři most upravit až na jaře. Motoristé by je mohli využívat od května či června 2021.