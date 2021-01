Méně nakažených, zklidnění situace a už „jen“ 123 pacientů na jednotkách intenzivní péče v krajských nemocnicích a 67 pacientů na umělé plicní ventilaci. Také nemocných zdravotníků ubývá. Tyto pozitivní zprávy se však dostávají částečně na pozadí skutečnosti, že jsou známy první případy nákazy takzvanou britskou mutací viru covid-19.

„Odeslali jsme desítky vzorků k ověření a objevují se první potvrzené případy. Začínáme se obávat, že se k nám virus dostane ve větším měřítku,“ řekl hejtman Ivo Vondrák po pondělním zasedání bezpečnostní rady kraje a odsoudil také jednání iniciativy Chcípl pes, která vyzývá provozovatele restaurací a barů k otevření v reakci na kroky vlády.

„I v našem regionu otevřela celá řada provozoven, ve čtyřech případech to ale bylo zcela nepřijatelné. Tyto provozovny budou nahlášeny a řešeny ve správním řízení,“ upozornil hejtman.

V kraji je k dnešnímu dni proočkovaných přes dvacet tisíc lidí, vakcín do regionu dorazilo asi o deset tisíc víc. V posledních dnech ale kraj eviduje krácení v dodávkách vakcín. „Musíme proto omezovat množinu lidí, které budeme očkovat. Jsme přitom ve fázi, kdy začínáme přeočkovávat podruhé, vakcín by proto mělo být více, ne méně,“ míní Ivo Vondrák, podle něhož za této situace nemá smysl uvažovat o tom, že by se téměř dokončené očkovací centrum na Černé louce v Ostravě otevřelo dříve, než se spustí plošné očkování veřejnosti.