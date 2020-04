ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

V Česku je nyní 5 991 případů koronaviru. Celkem 139 lidí nemoci podlehlo, počet uzdravených osob činí 467 - VÍCE ZDE.

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 13.4. 17:25): 686

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 13.4. 10:00): 662

Ostrava: 261

Frýdek-Místek: 146

Karviná: 106

Opava: 82

Nový Jičín: 45

Bruntál: 22

Počet uzdravených: 52

Počet mrtvých: 12



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:



Mapa Ministerstva zdravotnictví, pondělí 13. dubna, 17.25 hodin.

Mapa KHS, 13. dubna 19 hodin.

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(Velikonoční pondělí 13. dubna)

EXKLUZIVNÍ ANKETA DENÍKU: Jak starostové v kraji bojují s koronavirem?



Deník oslovil v unikátním regionálním projektu primátory a starosty v celém Moravskoslezském kraji, aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. „Každý občan z médií zhruba ví, jaká je aktuální situace ve velkých městech. Právě tato anketa ale přináší ucelený pohled i do malých vesnic v regionu,“ říká šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher. Deník zajímalo nejen to, jak náročné byly první dny po propuknutí pandemie, jak se semkli lidé, ale i to, jak zatím hodnotí práci Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.



ODPOVĚDI STAROSTŮ NAJDETE:



Z OKRESŮ OSTRAVA, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ - ZDE



Z OKRESŮ OPAVA, NOVÝ JIČÍN, BRUNTÁL - ZDE

PODÍVEJTE SE: Velikonoce v Ostravě: Šmigrust i po síti, sportovci v ulicích

Projíždění ranními ulicemi a vyhlížení koledníků s pomlázkami připomíná za nouzového stavu hledání dobře ukrytých zajíčků s nadílkou. Někteří šmigrustníci pak zůstali doma, ale přesunuli své aktivity na internet - VÍCE ZDE.



OHLÉDNUTÍ: Velikonoční pondělí na Ostravsku. Vojáci v ulicích i sněhová nadílka

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Velikonoční koledování a pomlázku si letos musí, nebo alespoň by měli, odpustit jak dospělí, tak děti - VÍCE ZDE.



Testy v sociálních službách v kraji byly negativní

Plošné testování v pobytových sociálních službách v kraji zatím neukázalo další hromadnou nákazu - VÍCE ZDE.



Hať, Darkovice: Největší svátky bez kostela? Pro věřící horší, jak za války!

/FOTOGALERIE/ Když v Darkovicích z věže u sv. Hedviky bije druhá odpolední, přichází kostelník Dieter a pouští dovnitř ty, co chtějí rozjímat na „soukromých modlitbách“. V sousední Hati ve stejný čas s výhledem na sv. Mikuláše hraje spousta dětí a mládeže fotbal - VÍCE ZDE.

Tragický střet automobilu a motocyklu v Sedlišti na Frýdecko-Místecku

Zdravotnická záchranná služba zasahovala v neděli 12. dubna u vážné dopravní nehody na Frýdecko-Místecku. Před sedmou hodinou večerní převzali operátoři krajského operačního střediska ZZS informaci o střetu osobního vozidla s motocyklem v obci Sedliště. Podle policie motocyklista po převozu do nemocnice podlehl svým zraněném - VÍCE ZDE.



Případ z Krnova: společný převoz pacientek, jedna pak měla pozitivní test

Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec upozornil na slabé místo současných opatření proti infekci: společný převoz pacientů - VÍCE ZDE.

Anděl vybírá peníze pro malého Artura, zapojili se i fotbalisté Opavy

V době nouzového stavu způsobeného šířením koronaviru pomáhá charitativní spolek Fotbalový Anděl za spolupráce dalších lidí, kteří žijí pro fotbal. Anděl již rozvezl přes 1000 kusů roušek, desinfekci nebo pití všude tam, kde je to nejvíce potřeba – ať už se jedná o domovy důchodců, nemocnice nebo další instituce - VÍCE ZDE.



Jak se cítí pes s náhubkem? O tom přemýšlí kynologové s rouškou v Krnově

V Krnově byla v roce 2003 schválena vyhláška o chovu a držení zvířat ve městě. Dnešní majitelé psů při venčení díky koronavirovým opatřením mají dostatek podnětů k přemýšlení, jak se asi cítí pes s náhubkem - VÍCE ZDE.





VÍKENDOVÝ SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(Velikonoční neděle a Bílá sobota - 11. a 12. dubna)





FOTOGALERIE: Výdejní okénka jsou hitem. Nakupte si a jděte, upozorňují v Ostravě-Porubě

"Chválíme omezení pohybu na veřejnosti a výletů do turisticky atraktivních míst Denně ale řešíme na 600 přestupků, což je o 50% víc než obvykle. Nejčastěji shlukování ve skupinkách, popíjení alkoholu a roušky na krku," hodnotili už v neděli dopoledne policisté na sociální síti Twitter první polovinu prodlouženého víkendu, která podle nich dobře nevychází - VÍCE ZDE



Šéf moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček: Buďme trpěliví a disciplinovaní

/ROZHOVOR/ Jednou ze složek, bez které si boj proti koronavirové nákaze neumíme představit, jsou příslušníci a zaměstnanci HZS Moravskoslezského kraje. Jejich pomoc při zajištění ochrany obyvatelstva je nezastupitelná - VÍCE ZDE



Čtenáři Deníku posílají velikonoční fotky, výzva stále pokračuje, podívejte se

/FOTOGALERIE/ Velikonoce jsou tady! Zapojte se s Deníkem do Velikonoční výzvy a pošlete nám fotografie z vaší velikonočních výrobků, výzdoby, velikonočního jídla - VÍCE ZDE

Norbert Lichý: Nemám potřebu být jinde, i v Ostravě hrajeme divadlo vrcholově

/ROZHOVOR/ Dnes máme internet. Původně dobrá myšlenka… Asi… I tak se staví ostravský herec Norbert Lichý k dnešní virtuální komunikaci. Nicméně právě díky ní jsme mohli uskutečnit tento rozhovor, který byl dlouho plánovaný a nakonec uskutečněný pouze elektronicky. Vtip, lehká, avšak moudrá ironie a nadhled tomuto herci nechybí a jak sám říká, o svých životních zkušenostech povídá jen těm, kteří naslouchají - VÍCE ZDE

Rychlík z Ostravy byl plný černých pasažérů. Proč máme platit? ptali se

Je mimořádná situace, jedeme zadarmo. Nouzový stav si někteří cestující Českých drah vysvětlují po svém. Dočasného zákazu prodeje jízdenek u průvodčího ve vlaku zneužívají černí pasažéři - VÍCE ZDE

Kuriozní zákaz na soutoku Opavy s Opavicí: streetartový vtip, nebo vandalismus?

Krnované si těžko zvykají na omezení, která přinesla stavba obchvatu a koronavirus. Hranice s Polskem je dnes uzavřená a odpočinková zóna u řeky se mění ve staveniště plné zákazů a příkazů - VÍCE ZDE

Velikonoce v Bílovci ve znamení dezinfekce a videokonference se seniory

/FOTOGALERIE/ Asi nejtěžší chvíle v těchto dnech prožívají v současnosti pečovatelky, zaměstnanci, a hlavně klienti Domova pro seniory v Bílovci, kteří jsou zcela odstřiženi od svých blízkých. A ani v době největšího křesťanského svátku nemohou opustit zdi domova - VÍCE ZDE

Tereza Těžká, rodačka z Opavy a jedna z hrdinek V síti: Pohled na muže se změnil

Tereza Těžká je herečka pocházející z Opavy. Její zatím poslední role byla v dokumentárním snímku Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti, který poukazuje na tabuizované téma zneužívání dětí na internetu - VÍCE ZDE

VÝZVA DENÍKU: Koronavirová subkultura v Ostravě. Zaujalo vás podobné graffiti?

Subkultury reagují na současnou světovou situaci po svém a i v Ostravě se objevují graffiti věnované koronaviru - VÍCE ZDE

Neštěstí v Beskydech: Muž se zřítil při zlézání skály. Letěl pro něj vrtulník

Z výšky asi deseti metrů se na Bílou sobotu zřítil dvaačtyřicetiletý muž. Spadl při zlézání skalního masivu Godula - VÍCE ZDE

Ostravská zoo i za zavřenými dveřmi stále žije. Můžete přispět na její provoz

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava je sice již téměř měsíc uzavřená návštěvníkům, život uvnitř se však nezastavil - VÍCE ZDE

FOTO: Hasiči v Beskydech o Velikonoční neděli bojovali s požárem lesa

Čtyři jednotky hasičů v neděli 12. dubna od půl desáté dopoledne zasahovaly u požáru lesa v Krásné na Frýdecko-Místecku. Porazit musely i vzrostlý strom - VÍCE ZDE

Boží hod velikonoční: Křesťané si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista

O velikonoční neděli neboli o Božím hodu velikonočním si věřící na celém světě připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Završuje se tím celý křesťanský liturgický rok, a mše v tento den proto mají být co nejslavnější. Letos ale kvůli zákazu shromažďování z důvodu pandemie koronaviru nemohou lidé chodit společně do kostelů a zúčastnit se tradičních bohoslužeb. Sledovat je ale mohou včetně tradičního velikonočního požehnání papeže Městu a světu na internetu nebo v televizi - VÍCE ZDE



Moravskoslezský kraj jako první plošně otestuje klienty sociálních zařízení

Moravskoslezský kraj se rozhodl přistoupit nejen k povinnému plošnému testování všech zaměstnanů více než stovky pobytových sociálních zařízení v kraji, ale i jejich klientů. V sobotu rozdělil mezi jejich poskytovatele zhruba 19 tisíc rychlotestů - VÍCE ZDE

V Bruntálu už za shlukování a tváře bez roušky padly první pokuty

Mnozí obyvatelé Bruntálu začali dobrovolně nosit roušky ještě dříve, než se to stalo zákonnou povinností. Dobrovolníci na Bruntálsku ušili tisíce roušek, město podpořilo jejich distribuci zajména starším obyvatelům Bruntálu. Díky společnému úsilí dnes už pro nikoho rouška není nedostupná - VÍCE ZDE

Je to už dlouhé, říkají o nucené pauze opory Baníku a věří v lepší časy

Fotbalová liga kvůli koronaviru už měsíc stojí a hráčům to začíná lézt na mozek. Žádné zápasy, žádné emoce, žádné tréninky, žádná parta. „Co si budeme povídat, už je to strašně dlouhé,“ přiznal pro klubový web gólman Baníku Ostrava Jan Laštůvka - VÍCE ZDE

Petice proti otevření škol

Tisíce lidí podepsaly petici, kterou žádají ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby školy zůstaly uzavřeny do konce školního roku. Signatáři se obávají toho, že by otevření škol zrychlilo šíření koronavirové nákazy - VÍCE ZDE.

Velikonoční vigilie: Zapalte na Bílou sobotu za okny svíčku, vyzývají biskupové

/FOTOGALERIE/ Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, kteří se nebudou moci zúčastnit velikonoční vigilie, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili za okny svých domovů svíčku. Mohou také vystavit obraz Ježíše Krista - VÍCE ZDE

Lidé mohou ode dneška využívat aplikaci eRouška. Pomáhá chytré karanténě

Lidé mohou ode dneška využívat aplikaci eRouška, kterou připravili odborníci spolupracující na platformě COVID19CZ. Aplikace je jednou ze složek chytré karantény a má pomoci hygienikům dohledat, s kým přišel do kontaktu člověk nakažený novým koronavirem - VÍCE ZDE

Prodej karabáčů v Ostravě? Pomlázkový byznys je v háji, shodují se prodejci

Radoslav Šimon se v době řádící koronavirové nákazy nevzdává a snaží se vydělávat na živobytí. Ale ani souhlas ministerstva průmyslu a obchodu k prodávání vlastnoručně vyráběných pomlázek mu potřebnou klientelu nezajišťuje - VÍCE ZDE

Perníkářka z Českého Těšína nesmutní a už plánuje další výstavy

Je z toho všeho trochu smutná, ale bere věci tak, jak jsou. „Stejně s tím nic nenadělám,“ říká mi Pavla Recmanová, žena, která se baví vyráběním dekorací a ozdob, ať už velikonočních, vánočních nebo jiných - VÍCE ZDE

Ministr Vojtěch: Otevření hranic není otázka týdnů, možná ani měsíců

Zřejmě ani ještě v nejbližších měsících se hranice České republiky zcela neotevřou. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v České televizi. Vláda zakázala kvůli šíření koronaviru cestování Čechům do ciziny a vstup cizincům do Česka zhruba v polovině března - VÍCE ZDE

Bílá sobota. Křesťané si připomínají den, kdy byl Kristus uložen do hrobu

Křesťané si dnes, na Bílou sobotu, připomínají den, kdy byl Ježíš Kristus uložen do hrobu. Nočními obřady pak Bílá sobota přechází v nedělní oslavy zmrtvýchvstání. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci. Název může také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu a bílení den před oslavou zmrtvýchvstání - VÍCE ZDE

Tisíce roušek pro seniory. V Ostravě-Porubě je roznáší zaměstnanci úřadu

Zaměstnanci úřadu městského obvodu Poruba začali roznášet roušky všem jeho občanům starším pětašedesáti let - VÍCE ZDE