Mladík den předtím oslavil narozeniny a se skupinou kamarádů se pak včera dopoledne vydal na horskou túru. „Během výšlapu začal za ostatními zaostávat a kolem druhé odpoledne jej skupina už postrádala. Sami ho začali hledat, ale bez úspěchu, takže kolem čtvrté kontaktovali dispečinky Policie ČR a Horské služby. Zatímco se na pátrací akci připravovali policisté, my jsme vytvořili tým asi 20 členů s těžkou i lehkou terénní technikou,“ popsal okolnosti pátrání Radim Pavlica, zasahující člen Horské služby Beskydy.

Policisté zároveň vypravili do akce cca 30 osob, z toho tři psovody. „Hledaný měl u sebe sice mobilní telefon, ale nedostupný. V rámci policisty skvěle koordinované akce jsme tedy prohledávali svahy Kněhyně i okolní cesty. Až do večera bezvýsledně. Vzhledem k lepšímu počasí policisté do akce povolali i vrtulník s termovizí, ale též marně. Pak se kolem deváté sám hledaný ozval. Po delším bloudění došel na silnici, stopl si auto a z řidičova telefonu nás uvědomil, že je v pořádku,“ uvedl Radim Pavlica.

Horská služba nechce a ani nemůže spekulovat, jakou roli ve zbloudění mladíka hrál alkohol z jeho předešlé oslavy. „I tak ale musíme říci, že muž i jeho kamarádi porušili několik důležitých zásad bezpečného pohybu v horách. Především, pokud se pohybujete v horském terénu ve skupině, musíte vždy dávat pozor, zda někdo nezůstal vzadu osamocen. Kromě toho je důležité mít u sebe mobilní telefon nabitý, aby člověk v tísni mohl podat zprávu a my abychom jej mohli podle signálu lokalizovat,“ apeloval na turisty Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy, s tím, že kdyby dal hledaný telefonem zprávu ihned, když se ztratil, mohla být párací akce výrazně kratší.