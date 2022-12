Čerstvě končí osobní vlaky jezdící z Mostů u Jablunkova do Čadce. Přes hranice budou na tomto úseku jezdit jen dálkové vlaky, které ale na české straně zastavují jen v Návsí nebo ještě dále ve vnitrozemí. Zůstane jediný vlak: pozdě večer z Česka a brzy ráno ze Slovenska.

Vlaky nahradí přeshraniční autobusová linka.

Důvodem rušení většiny osobních vlaků jsou práce na koridorové trati na slovenské straně. Na trati se výrazně sníží kapacita, provoz bude jen po jedné koleji. K omezení docházelo již na podzim. „Vedli jsme k tomu jednání se slovenskou stranou a výsledkem je zřízení mezistátní autobusové linky Čadca – Návsí, která pokryje mimo jiné přepravu slovenských občanů do Třince (zejména železáren),“ řekl Aleš Stejskal, jednatel společnosti Kodis organizující dopravu v Moravskoslezském kraji. Nová linka vyjede poprvé v pondělí. „Až omezení skončí, chce náš kraj dopravu osobními vlaky do Čadce obnovit, a to i za podpory Žilinského kraje,“ dodal. Omezení mají trvat dva roky.

Rušení vyvolalo velký odpor na slovenské straně, vznikla už i petice s téměř třemi tisíci podpisů. „Odeslali jsme petiční archy na příslušné instituce s podpisy, které jsme sbírali od konce října. Požadujeme bezodkladné přehodnocení konečného návrhu jízdního řádu,“ řekl serveru MojeKysuce.sk starosta obce Skalité Jozef Cech.

Podle autorů petice má grafikon výrazně negativní dopady na dopravní situaci v celém kraji. „Omezuje lidem možnost veřejné dopravy jako alternativy ke katastrofální jízdě autem,“ dodal starosta. Požadují i omezení rušení řady spojů z Čadce do Žiliny. Jediný spoj, který pojede přes hranice jako osobní vlak, je spojení ve 4.30 z Čadce a 22:50 z Mostů u Jablunkova. Dosud jezdilo šest párů vlaků denně.

Nespokojení jsou i obyvatelé Kysuckého Nového Mesta, kde už nebudou zastavovat regionální rychlíky. Novou autobusovou linku bude provozovat SAD Žilina, jezdit bude šestkrát denně.

Už dříve skončilo spojení osobními vlaky na dalších přechodech. Nejezdí z Horní Lidče do Púchova ani přes Vlárský průsmyk. Kvůli stavebním pracím skončil i provoz osobních vlaků na koridorové trati Břeclav – Kúty.