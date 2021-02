Stavba by měla začít letos v dubnu. Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na výstavbu

„Parkovací dům u městské nemocnice je jednou z klíčových investic statické dopravy města. Jeho umístění nabízí využití pro pracovníky i návštěvníky nemocnice, i zaměstnance řady firem sídlících v okolí. Sloužit bude také jako P+R parkování při cestě do centra navazující hromadnou dopravou nebo na sdílených kolech, případně pro cestující vlakem ze stanice Stodolní. Docházková vzdálenost na tramvaj je do dvou, tří minut, k vlakové zastávce je to pět minut chůze, cesta na kole na Masarykovo náměstí také zabere pouhých pět minut,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Nový objekt zvýší stávající kapacitu nemocničního parkoviště z dnešních 110 na 465 míst. Z toho bude 27 stání pro imobilní a 6 pro dobíjení elektromobilů. Dále budou v novém parkovacím domě místa pro úschovnu 54 jízdních kol. V přízemí objektu bude sídlit nová lékárna a také menší nájemní jednotky.

Vizualizace parkovacího domu u Městské nemocnice v Ostravě.Zdroj: MMO

Výstavba nového parkovacího domu je součástí první etapy aktuálně realizované obnovy městské nemocnice na základě schváleného generelu. Finanční prostředky na jeho realizaci jsou součástí letošního rozpočtu a počítá se s nimi také v rozpočtech pro roky 2022 a 2023.

„Výstavba nového objektu k parkování vyřeší jeden z letitých problémů nemocnice, a to je vymístění desítek soukromých aut z jejího areálu. Dojde nejen k estetizaci veřejného prostoru nemocnice, ale také k zjednodušení průjezdu sanitek a dalších dopravních obslužných vozidel areálem,“ dodal ředitel nemocnice Petr Uhlig.

Systém by měl umožnit rezervaci i sdílení parkovacího místa

Parkovací dům, který bude stát v prostoru mezi Městskou nemocnicí Ostrava, Národním památkovým ústavem a objektem HZS MSK, bude vybaven pokročilým elektronickým odbavovacím systémem, řidiči se obejdou bez vjezdových lístků (čtení RZ) a bez plateb v hotovosti.

Systém by měl umožnit rezervaci i sdílení parkovacího místa. V prostoru parkovacího domu budou instalovány rychlonabíjecí stanice pro bateriová elektrická vozidla. Každá stanice bude napojena z hlavního rozvaděče objektu a bude mít vlastní měření elektrické spotřeby. Výhledově se počítá se zprůjezdněním ulice Hornopolní s propojením na ulici 28. října a s umístěním zastávek MHD u parkovacího domu v Hornopolní ulici.

Výstavba parkovacího domu významně rozšíří parkovací kapacity v území. Část parkovacích ploch bude vyhrazena pro režim P+R (park and ride), jejich uživatelé budou moci po odstavení auta využít zvýhodněných cen městské hromadné dopravy nebo sdílených kol.

Pro město je stavba významná i proto, že v docházkové vzdálenosti začnou v příštích letech vyrůstat nové objekty s potřebou parkování. Například na stávajícím parkovišti před domem kultury vznikne Moravskoslezská vědecká knihovna, přičemž takto zaniklé kapacity parkování je nutné nahradit.