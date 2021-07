Zhruba dva roky uplynuly od chvíle, co Radima Hanzela, majitele hotelu Fridrich v Těrlicku, napadlo postavit u hotelu svatební kapli. První snoubenci si tam řekli své Ano uplynulou sobotu a na seznamu míst určených ke svatebním obřadům přibyla další položka.

„Jak mě to napadalo? Ani nevím. Asi proto, že se mi nelíbí svatby na obvyklých místech, byť nejsou přímo v kulturáku či na radnici. Tak jsme si postavili kapličku. Takovou, jakou asi nikdo jiný nemá. Aspoň o nikom nevím,“ usmívá se majitel hotelu ležícího poblíž Těrlické přehrady.

Kaplí to ale nekončí. V jejím okolí vzniká také zahrada, která má být mixem české, čínské a japonské zahradní kultury. „Souvisí to s tím, že se chceme více zaměřit na svatební servis. Takto tady budou mít svatebčané všechno na jednom místě – obřad, fotografování na zajímavém místě, hostinu i ubytování,“ vyjmenovává majitel hotelu Fridrich.

U hotelu Fridrich u Těrlické přehrady mají novou kapli, kde se konají i svatební obřady.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Kaplička je moderního střihu s dekorací z režných cihel, okny s lomenými oblouky, širokými prosklenými vstupními dveřmi a samozřejmě věžičkou, do které chce majitel hotelu časem zavěsit zvon. Protože stavba kaple není úplně běžnou zakázkou, musel se projektant obrátit na statika až z Brna, aby spočítal nosnost střechy a vymyslel její konstrukci. Okna nejsou vitrážová, byť tak na první pohled mohou vypadat, ale jsou to skla polepená barevnou fólií, speciálně navrženou a vyrobenou. Na dvě vitráže vzadu ještě přijdou vyobrazení dvou svatých.

Kaple A. D. 2021

Kaple s datem zbudování 2021 je bezpochyby unikum, nicméně i tato „hotelová-svatební“ už je i vysvěcená. „To díky dolnolutyňskému faráři Mariánu Pospěchovi, kterému tímto moc děkuji,“ říká Hanzel a dodává, že má v plánu kapli zasvětit Svaté Trojici, jako odkaz na kostel Sv. Trojice, který stával v Dolním Těrlicku a byl zničen při stavbě přehrady.

„Už jsem to prozradil i faráři a ten mi hned řekl, že to je výborný nápad, protože trojúhelníky v tom prostoru jsou symbolem právě Svaté Trojice. Rád bych, aby tato kaple byla do budoucna jakousi náhradou za zatopený svatostánek,“ dodává Radim Hanzel.

Dokončením kaple si splnil další ze svých snů, ale rozhodně to není poslední. V nejbližších týdnech jej čekají ještě dodělávky na zahradě: jezírko, lavičky, kameny, prostor pro teambuildingy a chybět nebude ani ohniště a gril, třeba na opékání selat.