Do řeky Bečvy ve valašskomeziříčské části Juřinka ve středu ráno znovu unikla neznámá látka. Od druhé poloviny září se jednalo už o čtvrté znečištění této řeky. „Z potrubí vytékala rosolovitá, průzračná kapalina, ve které bylo něco, co vypadalo jak rozmočené noviny. Přímo pod výpustí pak byly čtyři mrtvé ryby,“ popsal Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Leopold Sulovský (Ostravak), zvolen senátorem za jeden ze tří ostravských volebních obvodů, proto podpořil výzvu klubu STAN, jehož je v Senátu součástí, a rovněž vyzval k rezignaci ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). „Není přece možné, aby opakovaně docházelo k vypouštění jedovatých látek do řeky Bečva, díky čemuž tam došlo k obrovské ekologické katastrofě, a zodpovědné orgány, včetně ministerstva životního prostředí, od toho dávaly ruce pryč,“ nechal se slyšet Sulovský.

Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb. Návrat celého toku do původního stavu může trvat několik desítek let. „Tato katastrofa nesmí být zametena pod stůl a nesmí se již nikdy opakovat,“ dodal Sulovský.

„Vzorky budou předány do laboratoře k rozborům,“ ujistila před pár dny mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová.