Lékaři rehabilitačního oddělení Nemocnice Agel Český Těšín zaznamenali v době pandemie nárůst pacientů, které trápí akutní i chronické potíže, nejčastěji v oblasti páteře. Ve většině případů se jedná o pacienty, kteří tráví poslední měsíce doma na home office.

„Lidé často pracují v nepřirozených polohách a několikaměsíční zátěž si pak vyžádá své. Přetížený organismus se ozývá bolestmi, přičemž ohroženy na zdraví mohou být i děti,“ upozorňuje doktorka Zbránková.

Paní primářko, v čem vidíte zásadní rozdíl mezi prací z domova a z klasického pracovního prostředí?

Většinou se zaměstnavatelé snaží vytvářet dobré ergonomické podmínky pracovního místa, tím chrání své zaměstnance a potažmo i své ekonomické výsledky, protože nebývají zaměstnanci tak často nemocní. V době pandemie se velká část práce u PC přesunula do domácích podmínek, které zdaleka nebývají ideální. Tuto zátěž organismus nějakou dobu vydrží, ale po pár týdnech začne tělo protestovat. Nejprve se objeví mírná přechodná bolest, ale ta se časem stupňuje.

Většina lidí tráví home office v posteli, protože se v ní cítí pohodlně. Je postel pohodlná i pro naše záda?

Postel je úplně to nejhorší řešení domácího pracovního prostředí, přestože se v ní cítíme pohodlně. Svaly, které normálně drží naše tělo ve vzpřímené poloze, ochabují a přetěžují se jiné, zatížené vynucenou polohou.

Jaké mohou být dlouhodobé následky z nesprávného sezení a polehávání?

Gaučovými následky jsou bolesti kloubů a páteře, snížená výkonnost svalového aparátu, ale i snížená výkonnost srdce a plic. A také špatná nálada.

Můžete z praxe uvést, koho nejvíce trápí bolesti zad a na kom se pandemie nejvíce podepsala?

Tento problém je rozprostřen do všech věkových skupin. V poslední době vyhledávají naši pomoc i mladší ročníky právě z důvodu špatného sezení na home office. Zaměřit bychom se měli také na naše děti. Distanční výuka a zrušená tělesná výchova jim zhoršuje obratnost, kondici a neučí se nové dovednosti. V tom vidím velké riziko pandemie. Bude to znamenat nárůstu malých pacientů na rehabilitačních ambulancích pro zhoršení skolióz, vadného postavení nohou a dalších vad pohybového aparátu. Rodiče by měli vychovávat děti nejen po stránce duševní, ale i fyzické.

Jak předejít bolestem a zmiňovaným následkům z nesprávného sezení v domácím prostředí?

Vždy je lepší prevence než pak řešit následky. Proto navrhuji nastolit si režim a neuhýbat z něj výmluvami na špatný den, mnoho práce nebo únavu. Čím méně se člověk hýbe, tím více se bude cítit unavený, a to nejen fyzicky, ale i psychicky. Takže je důležité mít správně nastavený režim s pevně stanovenou dobou práce, přestávek na cvičení a jídlo a dobou na relaxaci.

A další recept?

Dalším důležitým bodem a základem je najít si pracovní místo, které si můžeme upravit alespoň částečně. Pozor na to, aby nebylo tělo vyrotované na jednu stranu, abychom se nemuseli příliš hrbit při práci. Monitor byste měli mít ve správné výšce očí. Další věc je ta, že i v domácích podmínkách se můžeme protáhnout, uvolnit namožené svaly a posílit svalový korzet trupu. Stačí krátké sekvence cvičení, třeba pětiminutové, ale minimálně 3x denně a s tělem se dějí zázraky.

Primářka rehabilitačního oddělení Barbora Zbránková při práci s klienty.Zdroj: Agel

Sportoviště jsou zavřená a řada lidí přišla o svou pravidelnou porci pohybu. Co doporučujete jako adekvátní náhradu?

Pokud vím, tak i v době nejtvrdšího lockdownu nemáme zakázané procházky v přírodě. Dokladem toho jsou přeplněná parkoviště v přírodě. Takže chůze je jednoznačně nejpřirozenější pohyb, který můžeme svému tělu dopřát. Chůze po rovině i do kopce, rychlá či pomalá, všechno lepší, než nic. Protože naše svaly už po třech dnech nečinnosti začínají zmenšovat svůj objem i výkonnost. A počasí nemůže být překážkou. Není špatného počasí, jen špatného oblečení, to by vám řekli na Islandu, kde s tím mají velké zkušenosti.

Pohyb je určitě velmi důležitý, co dalšího můžeme udělat pro své tělo v domácím prostředí?

Začala bych dýcháním – hlubokými nádechy do různých partií hrudníku, do břicha, nejlépe před zrcadlem, aby si člověk zkontroloval postavení hlavy vůči trupu, vyrovnání v oblasti beder. Protažení hlavy vzhůru, pro představu, jako by visela hlava na provázku za temeno jako loutka, se staženými rameny dolů. Cvičení je spousta, ideální cvičení do bytu je SM systém se speciálními gumami. Ale obecně mám špatnou zkušenost, když se jej někdo učí cvičit podle internetu. Většinou to chce korekci zvenčí nejlépe fyzioterapeutem. Pacienti, co prošli naší ambulancí, ví, o čem hovořím.

Jak probíhá takové cvičení s pacienty v praxi?

Máme spoustu pacientů, kteří k nám přichází a neumí s vlastním tělem vůbec pracovat. Jako někdo neumí zpívat, jiný malovat, tak jsou lidé motoricky velmi neobratní a ti pak mají největší problémy. Existuje cvičení, které je právě založeno na vnímání svého těla. Proto se snažíme pacienty nejen učit jednotlivé cviky, ale hlavně se učí jak je správně provést, jak vnímat své svaly, postavení jednotlivých segmentů těla.

Rehabilitační oddělení Nemocnice AGEL Český Těšín poskytuje komplexní včasnou léčebnou rehabilitaci pacientů po onemocněních a úrazech vyžadujících rehabilitační postupy, u pacientů s pohybovým postižením v důsledku primárně neurologických poruch, po úrazech a po spondylochirurgických a ortopedických výkonech. Zaměřuje se na léčbu vertebrogenních algických syndromů, využívá myoskeletální ošetření, speciální metodiky fyzioterapie, fyzikální terapie včetně vodoléčby, ergoterapie včetně kognitivní rehabilitace a poradenství kompenzačních pomůcek.

Radka Miloševská