Dita Korčák Hrtusová, která akci mediálně prezentuje, uvedla, že tak jako v předešlých letech, i letos budou mít Ledové sochy společné téma.

„Řezbáři se pro letošní rok rozhodli vydat z Pusteven do světa,“ nastínila Dita Korčák Hrtusová a dodala, že i letos budou sochy opět umístěné do dvou stanů z důvodu ochrany výtvorů před povětrnostními podmínkami, aby zůstaly pro návštěvníky Pusteven zachované co nejdéle. „V jednom stanu se tak návštěvníci vydají na cestu po světadílech, v druhém najdou Ledovou ZOO,“ poznamenala Dita Korčák Hrtusová.

Osm řezbářů z České a Slovenské republiky tak již má k dispozici zhruba čtyřicet tun ledu, které opavské mrazírny Bidfood, mrazily už od poloviny září. Opět se jedná o ledové kostky, každou o váze cca 70 kilogramů.

„Další dva řezbáři budou pracovat na vybudování sněhovo-ledového baru, ledového fotopointu a obří sněhové sochy, která bude umístěna mimo stany s ledovými sochami, pouze pod širým nebem. Tyto atrakce pro návštěvníky budou vytvořeny v případě příznivého mrazivého počasí,“ dodala Dita Korčák Hrtusová.

I letos budou díla pro lepší efekt nasvícená, návštěvníci se také mohou těšit i na novinku - stan umístěný nad horní stanicí lanovky bude doladěn nejen světelnými, ale také zvukovými efekty.

Návštěvníci, kteří navštíví Ledové sochy o víkendech, se rovněž mohou těšit na doprovodný program, vždy od 10 do 15 hodin, který se ponese v duchu cestování po světě. „Nebude chybět spousta ledových her a soutěží pro děti i dospělé, maskoti, jarmark či bobová dráha a lezecká stěna ze sněhu pro děti. Na spodní stanici lanovky bude pro děti otevřena kreativní dílnička,“ doplnila Dita Korčák Hrtusová.

Stany se sochami budou otevřeny pro veřejnost denně od 8.30 do 16.30 hodin. Vstup do stanů se

sochami bude o víkendech za 50 korun, návštěvníci, kteří využijí k přepravě alespoň v jednom směru lanovku, děti do 10 let a ZTP mají vstup zdarma.

V minulosti byly na Pustevnách k vidění také sněhové sochy. Poprvé se stavěly sněhové sochy pod názvem Sněhové království v roce 2000. „Kvůli rozmarům počasí se postupně přidávaly sochy z ledu až festival dostal v roce 2015 svou současnou podobu, a proměnil se na výstavu ledových soch.

Proměnou prošla také forma výstavy – z původní umělecké soutěže sochařů, jež trvala pouze jeden víkend, se stal zhruba dvoutýdenní festival pro širokou veřejnost s tématiky laděnými sochami,“ uzavřela Dita Korčák Hrtusová.