Oba zranění vojáci, jednašedesátiletý vojín Vasyl T., ale i starší poručík, šestasedmdesátiletý Rustem M. bojovali za svou vlast i přes to, že jsou již v důchodovém věku a místo válčení si mohli užívat zaslouženého odpočinku. Věk je nezastavil, aktivně se účastnili nejtvrdších bojů v oblasti Doněcka, zastavilo je až zranění během bojů.

Mladší z dvojice, Vasyl T., původem z ukrajinských Karpat, byl mobilizován už na začátku speciální vojenské operace na konci loňského února. Bojoval v Doněcké oblasti, Komešovacha, Iskra, Gryhorivka nebo Havrelovka. Během bojů vybuchl v jeho blízkosti minometný granát a tlaková vlna ho odmrštila přímo na blízkou zeď. Měl silný otřes mozku, zlámaná žebra a následně se u něj projevila další zranění jako následek výbuchu. Po propuštění z nemocnice v Dnipru se snažil vrátit zpět na frontu, ale zdravotní stav mu to neumožnil. „Věk mě nemohl zastavit, miluji svoji zemi a padl bych při její obraně. Bohužel jsem byl ale trvale vyřazen z boje po výbuchu minometného granátu,“ říká Vasyl.

Lázně Darkov získaly evropskou cenu za léčbu roboty

Starší z vojáků, původem Krymský Tatar, Rustem M. bojoval na Donbasu u západního batalionu teritoriální obrany Verchoviny. Na počátku září během své hlídky byl v noci přepaden vetší skupinou ruské rozvědky, která ho zbila tak, že upadl do bezvědomí a všichni si mysleli, že je mrtvý. Ráno ho našli jeho spolubojovníci a s těžkým otřesem mozku a poškozením vnitřních orgánů byl převezen okamžitě do nemocnice. Po dlouhém pobytu v nemocnici využil možnost programu nadačního fondu REGI Base I. a byl vybrán na léčebně-rehabilitační pobyt v České republice. „Narukoval jsem, abych pomáhal. Jsem už starší chlap, ale mám co nabídnout a nemohl bych jen sedět,“ říká starší poručík Rustem.

S léčbou vojáků mají v lázních dlouholeté zkušenosti



Oba váleční veteráni se čerstvě ubytovali v Lázních Darkov, kde se budou po celý následující měsíc zotavovat. Absolvují zde celou řadu léčebných rehabilitačních procedur s využitím unikátních robotických přístrojů a jedinečné přírodní léčivé jodobromové vody solanky. „S léčbou vojáků máme dlouholeté zkušenosti, ať už se jedná o české válečné veterány, nebo o vojáky ze zahraničí, například z Libye, Saúdské Arábie nebo Ukrajiny. Úspěšně jsme léčili i děti z Beslanu,“ sdělila obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká.

V zimě dostává pokožka zabrat. Jak o ni pečovat, radí farmaceutka z Ostravy

Lázně Darkov mají bohaté zkušenosti s léčbou zraněných válečných veteránů, řadu z nich úspěšně odléčily a vrátily do života. Mimořádně úspěšná byla například léčba dvou ukrajinských válečných veteránů z války na Donbasu před pěti lety, kdy jeden z nich přijel do Lázní Darkov o berlích a očekával, že skončí na invalidním vozíku, a už po dvou týdnech léčby chodil bez berlí jen s protézou. I jejich léčbu hradil Nadační fond REGI Base.

První dva vojáci zranění v aktuálně probíhajícím konfliktu na Ukrajině dorazili do Lázní Darkov loni v srpnu. I oni zde absolvovali měsíční léčebný rehabilitační pobyt, oba měli komplikovaná zranění nohou. V Lázních Darkov se dostali zpět do kondice. Příjezd dalších zraněných ukrajinských vojáků se protáhl kvůli změnám v povolení k opuštění vlasti.

K TÉMATU

Lázně Darkov se dlouhodobě soustředí na moderní robotickou rehabilitaci. Loni získaly evropskou cenu ESPA Innovation Award od odborné poroty Evropského lázeňského svazu za inovativní léčbu robotickými přístroji. Předčily tak konkurenční lázeňská místa z celé Evropy.