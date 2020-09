Dvacetiletý Adam Demo se o přírodu zajímal už od mala, kdy se svou sestrou navštěvoval myslivecký kroužek. O několik let později se nadchnul i pro podnikání, a tak se rozhodl spojit dvě vášně v jednu. Minulý rok vymyslel projekt Plátěnka, který podporuje nejen trend udržitelnosti, ale jehož výsledkem je výsadba stromů v lesích Moravskoslezského kraje.

„Myslivecký kroužek, kam jsme se sestrou chodili, byl spíš podobný Skautu. Nešlo tam ani tak o lov, jako o poznávání stromů a rostlin. Právě tam vznikl můj blízký vztah k přírodě,“ vzpomíná Adam na dětství. V osmnácti letech se jeho zájem o přírodu nezmenšil, ba naopak. „V té době mě lákala cesta podnikání, jelikož se to dalo dobře skloubit se studiem. A tak jsem hledal produkt, za kterých bych se nemusel stydět a který by společnosti i něco přinesl,“ usmívá se mladík.

V té době byla jedním z diskutovaných témat výsadba stromů. Lesy devastoval kůrovec i nepříznivé počasí, a tak se Adam rozhodl ubírat právě tímto směrem. „Nejdříve jsem chtěl mít vlastní oděvní značku, ale na to mi chyběl kapitál. Po prodiskutování svých záměrů s lidmi z projektu Podnikni to jsem se nakonec rozhodl pro plátěnou tašku,“ říká student ekonomie.

Trend udržitelnosti byl v roce 2018 v plném rozpuku a poptávka o plátěnky byla velká. Tašek z nekvalitních materiálů byla spousta, navíc většina byla vyrobena v rozvojových zemích. Tomu se chtěl Adam vyhnout. „Hledání dodavatele bylo náročné, protože jsem nechtěl odebírat tašky vyrobené od dětí v Bangladéši. Nakonec se mi však podařilo najít českého dodavatele, a tak jsem mohl nabízet plátěnky z certifikované biobavlny,“ popisuje.

Na podzim minulého roku se mu podařilo rozjet projekt Plátěnka, který zákazníkům zaručoval, že za každou prodanou plátěnku vysadí Adam se skupinou dobrovolníků strom v Moravskoslezském kraji. Ke konci listopadu se tak les nedaleko obce Hůrky u Starého Jičína rozrostl o 300 jedlí bělokorých.

„Nechtěl jsem vysazovat stromy v zahraničí, což u nás některé firmy dělají. Bylo pro mě klíčové, aby se zákazníci mohli jít na svůj strom podívat. Navíc jsem měl kontakt na skvělého lesníka, Miroslava Jurčáka ze spolku Perdix, který mi vysvětlil vše ohledně správné výsadby a také důležitosti remízků pro drobnou zvěř,“ vysvětluje Adam.

Další výsadbu plánoval na jaro letošního roku, kvůli koronaviru a osobním problémům musel však Adam projekt na nějakou dobu odsunout. „Šlo o kombinaci zdravotních a vlastně i finančních problémů, protože jsem trochu pohořel na marketingu. Nicméně se projektu určitě nechci vzdát, naopak od října plánuji vše znovu rozjet a postupně i rozšiřovat sortiment o trička a mikiny, což jsem chtěl už od začátku,“ plánuje do budoucna student.

Plátěnky by chtěl v budoucnu nabídnout i obchodním sítím, aby se jejich účel dostal do povědomí co nejvíce lidí. Zatím si mohou zájemci tašku objednat přes Instagram, kde ji najdou pod názvem platenka_bag. Během nejbližších měsíců se znovu zprovozní i e-shop.

Přestože je oficiálním zakladatelem značky Adam, sám přiznává, že měl velkou podporu nejen od rodičů, ale také od sestry a přítelkyně. „Sestra mi pomáhá s balením, přítelkyně zase nafotila celý sortiment. Oběma jsem jim za to moc vděčný,“ dodává mladík.

Student ekonomie má s projektem velké plány, mezi nimiž je i spolupráce se známými firmami, přednášky ve školách a rozšíření plátěnek a výsadby stromů do celé republiky. „Vše záleží na myšlení lidí. Chtěl bych, aby zákazníci viděli přidanou hodnotu, která za koupí naší plátěnky je,“ uzavírá Adam Demo.

Světlana Nedvědová