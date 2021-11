„Na první pohled jsem myslel, že se dívám na Kreml.“ „Naprostý kýč.“ „Koukám na výzdobu z dob minulého režimu, příšerné.“ „To je děs, vypadá to jako zvětšená levná maketa z Prioru.“ Ostravané „perlili“ v otázce, jak nejvíce shodit novou vánoční výzdobu. Řadě lidí se ale naopak líbí. „Super, nechybí tomu nápad, odvaha a je to posunutí oslav vánočních svátků o kus dál.“

Kýč, hnus, hrůza... Nové umělecké vánoční dílo v Ostravě rozpoutalo vlnu kritiky

„Pro našince možná nezvyk, ale pokrok nezastavíme.“ „Je to pecka.“ „Boží.“ Zastánci také diskutují, zda se jim umělecká instalace o rozloze 11 x 11 x 10 metrů více líbí z ptačí perspektivy, nebo zespoda, odkud má plnit primární účel. „Dovolila jsem si navrhnout ‚zazdit‘ sochu Ikara na šest týdnů dovnitř dárku a udělat sem tuto instalaci Velký dar – Úhel pohledu, protože jsem chtěla, aby si i velcí lidé připadali jako malé děti a viděli všechno zespoda,“ okomentovala své dílo Erika Bornová, uznávaná umělkyně a dcera významného malíře, ilustrátora a výtvarníka Adolfa Borna. Tvořit k soše Ikara malou instalaci, která by tříštila pozornost, podle ní nemělo cenu. „A tak tu máte dar, který si za šest neděl můžete rozbalit, sáňky, na kterých si můžete zasáňkovat, když nasněží, a kouli, kterou si můžete ozdobit vánoční stromeček,“ okomentovala jednotlivé symboly své instalace.

Kdo jiný by to zvládl?

O realizaci se postarali šikulové z Národního divadla moravskoslezského, kteří se ani v covidové době, kdy se mnohdy nehrálo, nezastavili a vytvořili mnoho inscenací, které až nyní slouží svému účelu.

„Jen díky tomu nám vznikla zcela mimořádná časová mezera ve výrobě a mohli jsme se věnovat této vánoční výzdobě. A upřímně řečeno, když se podíváte na ten rozměr a představíte si soustavnou práci, kterou to dalo a na níž se neustále prolínalo šest až sedm profesí, myslím si, že v okruhu sto až sto padesáti kilometrů neexistuje tým, který by takovouto práci udělal. To není sebechvála, jen konstatování,“ řekl scénograf Národního divadla moravskoslezského David Bazika, který měl realizaci na starosti.

Výzdoba se vrátí

Za Velký dar – Úhel pohledu město zaplatilo dva miliony korun, které zohlednily materiál a práci scénografů i řemeslníků.

„Na dílo padlo obrovské množství materiálu. Sáně jsou kovové a obložené dřevem a dalším materiálem. Je za tím obrovská a dlouhá práce,“ komentovala velkoformátovou ozdobu náměstí náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, podle níž jen za konstrukci skrytou pod pláštěm dárku si konstrukční společnost řekla o půl milionu korun. Peníze však nemají být vynaloženy na jednorázové použití.

„Počítáme s tím, že se výzdoba dá aplikovat i v dalších letech, takže je to vlastně dlouhodobější investice,“ nastínila Bajgarová, na co se lidé mohou těšit před radnicí patrně i v dalších letech.

Překrásné gesto!

Autorka návrhu Erika Bornová se do konkurzu přihlásila po vyzvání ředitelem Galerie Plato Markem Pokorným, který je kurátorem celého projektu. Cíl byl jasný: vytvořit na náměstí něco netradičního. Jak Deník zjistil, Bornová se navíc statisícový honorář v souladu s hodnotami Vánoc rozhodla věnovat na dobročinné účely!

„Autorka se jej vzdala a poskytla ho ostravskému dětskému mobilnímu hospicu Ondrášek. Udělala krásné gesto, které by nemělo zapadnout!“ míní Pokorný, jenž si za kvalitou provedení stojí a pro škarohlídy má jasný vzkaz: „Jestliže někdo říká, že to je kýč, ať poodstoupí a podívá se na jiná náměstí, nejen v Ostravě.“