Jen začátek akce se zpozdil kvůli silnému větru, který přerušil i do této obce ráno přívod elektrické energie. Dobrovolní hasiči spolu s energetiky to dali v tomto případě rychle do pořádku, vleky se poté rozjely, aby se prakticky po celý den nezastavovaly. Jezdilo se jen tak, ale i závodilo.

„Hory jsou – stejně jako industriál – důvod, proč vyrazit do našeho regionu,“ upřesnil moravskoslezský krajský koordinátor cestovního ruchu Petr Koudela. Moderátor dne Jan Gavelčík upozornil, že pro návštěvníky Ski Areálu Bílá tento den chystali i slušný doprovodný program s tombolou.

A došlo na svíčky. Na Gruni většinu dne nešla elektřina, na Bílé měli zpoždění

Horská služba si naopak připravila ukázku svého zásahu, jehož se jejích řadách účastnil i starosta obce Tomáš Kubačák. Jeho kolega Čestmír Strack pak za záchranáře prohlásil, že zimní návštěvníci v Beskydech jsou pohodoví a spořádaní „Z mého pohledu jste úplně vzorní,“ vzkazoval.

Stejná akce proběhne v sobotu 11. února na Kopřivné v Jeseníkách.