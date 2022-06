Když v dubnu 2019 řemeslníci zjistili, že po zimě na koupališti opadaly čtyři pětiny obkladů, vedení města zvažovalo alespoň nejnutnější opravy. Po bedlivější prohlídce ale vyšlo najevo, že stav koupaliště je mnohem horší, než se na první pohled zdá. Třistatisícová až milionová zvažovaná investice by byly vyhozené peníze. Špatná se ukázala být také technologie cirkulace vody, která jela jen na šedesát procent. To se ve výsledku promítlo do stavu bazénové vany, přičemž ta prošla rekonstrukcí naposledy v roce 2006.