Vláda v předchozích dnech představila harmonogram postupného uvolňování opatření proti koronaviru. V souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování se však objevují protichůdné informace, což je podle ministra vnitra Jana Hamáčka důvod, proč si lidé z vlády dělají legraci - VÍCE ZDE.

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 16.4. 17:30): 742

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 16.4. 19:00): 729

Ostrava: 280

Frýdek-Místek: 164

Karviná: 109

Opava: 105

Nový Jičín: 48

Bruntál: 23

Počet uzdravených: 93

Počet mrtvých: 15



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

*pro zvětšení map na ně klikněte

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(Čtvrtek 16. dubna)



Do Moravskoslezského kraje se vrátili první Romové žijící ve Velké Británii

Do Moravskoslezského kraje se kvůli obavám z koronaviru vrátili první Romové žijící ve Velké Británii. Doma se cítí bezpečněji. Žádný masivní příjezd, o kterém se spekulovalo na sociálních sítích, se ale nekoná – VÍCE ZDE

Liberty Ostrava sníží výrobu. Dočasně odstaví jednu vysokou pec

Kvůli pandemii koronaviru sníží ostravská huť Liberty výrobu surového železa o 20 procent, a to až do konce srpna. Dočasně odstaví vysokou pec číslo 2. Opatření bude mít dopad na přibližně 400 zaměstnanců, což je podle firmy méně než sedm procent – VÍCE ZDE

Propuštění horníci by mohli odejít s příspěvkem

Horníci, kteří budou z důvodu restrukturalizace nebo útlumu nuceni opustit společnost OKD, by mohli získat měsíční příspěvek ve výši 8 tisíc korun – VÍCE ZDE

Aleš Juchelka: Dítě nesmí být rukojmím rodičů. Ani v koronavirové pandemii

Ostravský politik a poslanec Aleš Juchelka vyzval v otevřeném dopise rodiče z rozvedených či odloučených rodin, aby současnou koronavirovou krizi nezneužívali, a nadále dodržovali soudem či dohodou nastavená pravidla – VÍCE ZDE

Kraj je na chytrou karanténu připravený. Potvrdil to i Prymula

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula po čtvrtečním zasedání se zástupci Moravskoslezského kraje řekl, že region je připravený na systém chytré karantény – VÍCE ZDE

V některých pobytových zařízeních kraj provede plošně i laboratorní testy

Moravskoslezský kraj se o velikonočním víkendu rozhodl přistoupit nejen k povinnému plošnému testování všech zaměstnanů více než stovky pobytových sociálních zařízení v kraji, ale i jejich klientů. V sobotu rozdělil mezi jejich poskytovatele zhruba 19 tisíc rychlotestů. Do čtvrtečního poledne nepotvrdilo se u žádného dalšího zařízení koronavirová nákaza nepotvrdila – VÍCE ZDE

Pohřební služby si stěžují na postup ministerstva pro místní rozvoj

Na nedostatek informací i ochranných pomůcek si stěžují zástupci pohřebních služeb. Ministerstvo pro místní rozvoj, kam tento segment trhu patří, podle nich v posledních týdnech vůbec nekomunikuje – VÍCE ZDE

V městské i fakultní nemocnici mohou otcové znovu k porodu

Městská nemocnice Ostrava i Fakultní nemocnice Ostrava zrušily zákaz přítomnosti otců u porodu i císařského řezu – VÍCE ZDE

Ve Frýdku-Místku i Třinci mohou tatínkové opět k porodu

Na základě zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví povolily i nemocnice ve Frýdku-Místku a Třinci přítomnost otců či jiné další osoby u porodu - VÍCE ZDE

V květnu parní vlak na Osoblažce nevyjede, opravy Malého Štokru pokračují

Za normálních okolností by bylo touto dobou na nádraží v Třemešné ve Slezsku pořádně rušno. Nadšenci ze Slezských zemských drah každoročně od poloviny dubna připravovali parní lokomotivy, vagony a zázemí na nadcházející sezonu, aby stihli tradiční první parní jízdu 8. května. Pandemie koronaviru jejich plány změnila. Parní vlaky letos vyjedou až v červnu – VÍCE ZDE





EXKLUZIVNÍ ANKETA DENÍKU: Jak starostové v kraji bojují s koronavirem?



Deník oslovil v unikátním regionálním projektu primátory a starosty v celém Moravskoslezském kraji, aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. „Každý občan z médií zhruba ví, jaká je aktuální situace ve velkých městech. Právě tato anketa ale přináší ucelený pohled i do malých vesnic v regionu,“ říká šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher. Deník zajímalo nejen to, jak náročné byly první dny po propuknutí pandemie, jak se semkli lidé, ale i to, jak zatím hodnotí práci Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.



