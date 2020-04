Po více než třiceti dnech se do nich může vrátit oddávající, matrikář, snoubenci, svědkové a další hosté. Jenže za předpokladu, že jich dohromady nebude více než deset. Svatby totiž byly v Česku kvůli koronaviru od 16. března do 19. dubna zakázané.

Od 20. dubna již probíhat mohou, ale jen v maximálním počtu deseti osob a za dodržování přísných hygienických pravidel. Někteří snoubenci tak pořád vyčkávají, až se opatření ještě více uvolní, jiní s veselkou neotálejí.

Podívejte se na fotogalerii se svatebního veletrhu v Opavě

Vedoucí opavské matriky Hana Kazimírská říká, že páry mají zájem o uzavření manželství i v této „koronavirové“ době a v omezeném počtu lidí. „V době od 16. března do 19. dubna se mělo konat celkem patnáct svateb. Čtrnáct párů svatbu přesunulo na pozdější termín, jeden pár svatbu na opavské matrice zrušil,“ upřesňuje.

První obřad proběhl v Opavě hned první den, kdy to bylo možné, tedy 20. dubna. „Snoubenci vzali opatření sportovně. Svatba se konala v příjemné atmosféře. Všichni až na snoubence měli roušku a dodržoval se také náležitý odstup,“ popisuje Hana Kazimírská. V sobotu 25. dubna se pak uskutečnily další čtyři veselky, matrikáři dbali hlavně na to, aby se jednotlivé svatby „nepotkaly“.

Na 9. května je v plánu hned dalších sedm sňatků, další sobotu tři a 23. května pět. Jak již bylo řečeno, hygiena je samozřejmostí.

Pokud se v jeden den koná více svateb, je místnost pokaždé v mezidobí vyvětrána a vystříkána dezinfekčním přípravkem. „Obřadní pult a propisky jsou ošetřeny dezinfekčním ubrouskem. K podpisu přítomných osob do protokolu o uzavření manželství je jich na obřadním pultu k dispozici více než jen jedna,“ vysvětluje vedoucí matrikářka.

Stručně řečeno, po každém obřadu je prostor jako ze škatulky.

Původně měly zůstat obřady omezeny až do 8. června. Avšak nyní je podle posledního vyjádření vlády termín, od kdy by už mohly obřady probíhat v běžném režimu, stanoven na 25. května. Tedy pokud to epidemiologická situace dovolí.

„Vyčkáváme na informace od nadřízených orgánů, matrika sama vlastní opatření „nevyrábí“. Snažíme se dodržet to, co bylo nastaveno vládou. A pak jsou zde otázky – co když nás bude jedenáct. A to nemůžeme mít fotografa? Tohle opravdu není záležitost matričních úřadů. Na druhou stranu, kdo jiný má dodržovat vládní nařízení než úředníci? Posouvat rezervace obřadů je dost náročné. Nevěsty samy neví, kdy jim například restaurace umožní hostinu, volají i vícekrát. Chtějí po nás ale vědět to, co neví ani vláda. Snažíme se o předání maxima informací, ale někdy je to obtížné,“ dodává s úsměvem Hana Kazimírská.