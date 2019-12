/FOTOGALERIE/ Jakub Černý dal své umělecké instalaci nazvané „Zde domov můj“ životnost asi dva týdny. Na známé vyhlídce nad městem nicméně vydržela čtyři měsíce… a lidé začali řešit, kdo a proč ji zničil.

Halda Ema, 30. prosince 2019 v Ostravě. Zničená instalace Jakuba Černého v podobě makety schodů z Karoliny. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Chtěl bych vidět debila, kterému tak vadilo to posezení na Emě, že to musel celé rozbít a ještě to tam nechal ležet. Ruky ti zlámat, blbečku!“ uvedl na sociální síti například Lukáš Černoušek. Vandalství odsoudila spousta dalších. Upozornila i na osobu, která instalaci fotila přes auto – jež na haldě nemělo kvůli zákazu vjezdu co pohledávat – a veřejně vyhrožovala její destrukcí.