Kauza cinknutých zakázek: Senátor ze Stonavy, rekonstrukce domu v Havířově

Policie se v případu opírá o odposlechy a výpověď korunního svědka Tomáše H., píše server neovlivni.cz. Tomáš H. na výslechu uvedl, že jeho firma se chtěla zakázek v kraji účastnit, nicméně z parametrů soutěže bylo zřejmé, že jsou záměrně nastavené diskriminačně.

Obrátil se proto na policii, která už další sled událostí monitorovala skrze odposlechy. A zadokumentovala tak i předání úplatku 100 tisíc korun, které Tomášovi H. aktéři případu zaplatili, aby stáhl stížnost k antimonopolnímu úřadu. To se odehrálo na parkovišti obchodního centra Avion Shopping Park v Ostravě. Policie zadokumentovala i další předání úplatku, právě v případu kulturního centra Raškovic za 26 milionů bez DPH. Loni v červnu dostal Tomáš H. nabídku, aby se ze soutěže stáhnul a dělal jen “křoví” a to za 1 procento z předpokládané ceny zakázky. To byla podle aktérů příběhu „standardní cena“.

Recesisté vyplují na přehradu v Bašce. Kdo sestrojí nejšílenější loď?

„Pokud nepřijme onu nabídku ve výši 1% z předpokládané ceny zakázky a bude soutěžit normálně, tak jej s vědomím zadavatele zařízne technický dozor,“ uvedli policisté po monitorované schůzce, píše server. Svědek Tomáš H. poté po dohodě s policií s nabídkou souhlasil. A 280 tisíc korun skutečně obdržel. Zároveň dostal DVD, na kterém byly vloženy listinné podklady s celkovou cenovou nabídkou, s níž se měl a také se do zadávacího řízení následně přihlásil, píše neovlivni.cz.

V Raškovicích rekonstrukce původního hostince na komunitní a kulturní centrum obce právě probíhá. Realizaci má na starosti stavební společnost BD Stav Morava z Frýdku-Místku. Smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo obce v říjnu 2021. Starosta Raškovic Jiří Blahuta vyjádření pro Deník k celé věci odmítnul.

Podívejte se: Šedivé Bazaly v Ostravě ozdobí umění, takto by mohly vypadat

Co ještě nemají detektivové přesně sesbírané, jsou důkazy o roli starostů jednotlivých obcí a úřadů, pro které Milan K. soutěže organizoval. Podle svědectví a odposlechů, které má policie k dispozici, přitom i starosty a manažery veřejných institucí korumpoval, píše server neovlivni.cz. „Vyšetřování bude i nadále probíhat, kriminalisté budou v dalším období realizovat jednotlivé úkony trestního řízení. Není tak vyloučeno rozšíření trestního stíhání,“ informovala už minulý týden Soňa Štětínská z moravskoslezské policie. Na dotaz Deníku ve středu dopoledne uvedla, že počet obviněných zatím zůstává stejný.