Jak Deníku řekli oslovení majitelé autoškol, sami nevědí, co se od čtvrtka bude dít.

„Nevíme, jak to bude vypadat. Největší průšvih je, že ani na úřadě měsíc neprobíhaly zkoušky. Já mám momentálně čtyřicet „nedoježděných“ lidí, s musím jim teď najít nějaký termín. Je to fakt solidní nápor,“ říká Ladislav Nerovský, majitel stejnojmenné karvinské autoškoly.

Málo komisařů, termíny našlapané

Také Michaela Zuczková, jednatelka havířovské autoškoly Pollak, která má pobočky po celém Karvinsku, přiznává, že termíny praktických zkoušek má „našlapané“.

„Pokud to bude nutné, navýšíme počet učitelů a budeme jezdit i o víkendech, ale zkušebních komisařů je omezený počet, takže nedokáží odzkoušet všechny ty, kdo čekají na závěrečné zkoušky. V Havířově vychází na jednu autoškolu jeden zkušební komisař na závěrečnou zkoušku na jeden den v týdnu,“ řekla Michaela Zuczková.

Divoký rok v autoškole

Také Pavel Kašpar, spolumajitel bohumínské Autoškoly Foltyn, potvrzuje, že letošní rok je v autoškole doslova šílený.

Zvýšení zájmu přišlo hned po první vlně. Nestíhali jsme, jezdili jsme v kuse. A tím, že přišla druhá nucená přestávka, budou nejbližší měsíce zase divoké. My máme plno až do Vánoc. V minulých letech to bylo na zimu klidnější,“ říká Pavel Kašpar.

Dodává, že k závěrečné praktické zkoušce se člověk po složení teoretické zkoušky dostane tak do týdne až 10 dnů od jejích složení. Delší termíny očekává u opravných zkoušek.

Úřady to neřeší

„V Bohumíně to jde celkem rychle. Ale jeden komisař je dlouhodobě nemocný, druhý si ani nemohl vybrat dovolenou. Je to všechno napnuté. Mrzí mě, že úřady na tu situaci nereagují a nesnaží se udělat nějaké změny, třeba aby se zkoušeno i v sobotu nebo najít nějaké jiné řešení,“ postěžoval si Pavel Kašpar.

Boj o termíny? To asi ne!

Karvinský zkušební komisař Daniel Osička si nemyslí, že nutně musí v autoškolách přijít „boj o termíny. „Není k tomu důvod, když jsme se teoreticky pouze posunuli v čase za „podobných“ podmínek“ říká.

Podle něj ani nemohlo dojít k nějakému extrémnímu nárůstu žadatelů o řidičské oprávnění, když v době vyhlášení „zákazu“ mimořádným opatřením nemohly autoškoly své služby poskytovat.

„Počet žadatelů o řidičské oprávnění tudíž musí být stejný, jaký je nyní po rozvolnění restrikcí. Jen se posunul termín konkrétní zkoušky,“ dodal Osička.

Připustil ale, že problém může být u žadatelů, kterým se „ukrojila“ lhůta šesti měsíců na úspěšné zvládnutí opravných zkoušek. Toto je ale podle něj věcí provozovatelů autoškol, aby si u přihlašování ke opravným zkouškách upřednostnili právě tyto žadatele.