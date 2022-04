Vlk v Čechách. Lokalita smáznuta…krásné zvíře. Že neuteče? Možná proto, že je na auta a lidi zvyklý. Zkrátka - má to na háku… pic.twitter.com/XuDzHllhPF — Jane***Naihai (@Janes555) April 12, 2022

V popisku k videu uveřejněnému na sociální síti Twittter byla původně poměrně detailně popsaná lokalita, kde bylo video natočeno. Uživatel ji však posléze vymazal. Starosta České Vsi, na jejímž katastru mělo být video pořízeno, o něm v úterý 12. dubna nevěděl.

„V našich lesích máme rozmístěné asi čtyři fotopasti. Nedávno jsme je přepnuli na videozáznam. Zachytily poměrně zajímavé záběry zvířat, mimo jiné i lišek. Ale jestli je to vlk z auta, o takovém videu nevím,“ řekl Petr Mudra.

Vlčí stopy tu jsou

Deník s dotazem o potvrzení lokality oslovil jednoho z obyvatel České Vsi. Ten řekl, že několik set metrů od místa, kde byly záběry patrně pořízeny, na začátku loňské zimy nalezl stopy vlka. A nedaleko měly být vlčí stopy nalezeny opětovně zhruba před měsícem.

„To jen potvrzuje domněnku, že tam vlk musel být nebo se tam zdržuje,“ řekl muž, který do lesů v okolí České Vsi vyráží několikrát týdně.

Podle jeho slov měl autor videa velké štěstí. „Ať je to rys nebo vlk, chytnout takovéto záběry je něco úžasného,“ poznamenal.

Záběry vznikly mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. Vedoucí Správy CHKO Jeseníky uvedl, že o videu má informaci již ze začátku dubna.

„Vůbec nevím, kdo ho natočil, kde přesně, za jakých podmínek. Vypadá to, že by na záběrech vlk pravděpodobně mohl být. Odpovídá tomu chování, postava. Ruku do ohně bych za to ale nedal, může to být i jiné zvíře, kříženec,“ řekl Petr Šaj.

O smečce informace nemáme

Podle jeho slov byla podobných záznamů v České republice natočena řada. Jedno video nemá o výskytu tohoto druhu šelem v Jeseníkách vypovídací hodnotu. Zvíře může být za týden v úplně jiném regionu nebo nemusí žít vůbec.

„Žádnou informaci o tom, že by v Jeseníkách fungovala stabilnější smečka, populace, nebo alespoň pár, zatím nemáme,“ doplnil Petr Šaj.

Tématu absence velkých šelem v Jeseníkách se Deník před nedávnem věnoval.

Populace vlků žije například v Broumovských horách, které se od Jeseníků nachází pár desítek kilometrů vzdušnou čarou. Jeseníky a na ně navázaná pohoří mají přitom stále poměrně velké množství klidných území a obrovskou potravní nabídku. Nevedou tudy žádné železniční koridory nebo dálnice, které by pohyb velkých šelem omezovaly. Populace vlka a rysa jsou schopny existovat na daleko osídlenějších místech a mnohem blíže člověka, než by měli v Jeseníkách.

„Zpočátku to může být náhoda. Šelmy osídlují území náhodně. Ale s přibývajícím časem je stále menší pravděpodobnost, že se jedná o náhodný jev. Největší hrozbou pro šelmy a tím, co jim brání v rozšiřování nebo trvalému usazení, je pytláctví. Vyšší míra pytláctví se na tom nějakým způsobem podílí,“ vysvětluje si absenci trvalé populace rysů nebo vlků v Jeseníkách Miroslav Kutal, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, který se velkým šelmám dlouhodobě věnuje.