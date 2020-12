Josef Sekula provozuje v Horní Lipové penzion s restaurací Kovárna.

„Děláme, co můžeme. Když bylo možné otevřít na penzionu výdejní okénko, tak jsme ho otevřeli. Teď máme penzion s restaurací otevřený, máme nějaké ubytované. Vánoce se celkem plní, někteří lidé pobyty zrušili, jiní zase obnovili. Není to ve velké míře, ale rezervace obnovili naši známí a ti, kteří od léta signalizovali, že na Silvestra přijedou. Odráží se to od toho, co vláda povolí a co zakáže,“ shrnuje Josef Sekula.

Právě gastronomie a ubytování jsou podle ředitele Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka segmenty, které koronavirové restrikce zasáhly nejvíce.

Léto jako záchrana před kolapsem

Podle analýzy, kterou prezentoval ve čtvrtek 10. prosince, činil za první tři čtvrtletí roku 2020 propad návštěvnosti turistického regionu Jeseníků na území Olomouckého kraje dvacet procent.

V přepočtu na peníze, které chybějící turisté neutratili, činí ztráta přes půl miliardy korun.

„Propad se odvíjel hlavně v druhém kvartále. Před ještě větším propadem Jeseníky zachránila letní sezona,“ řekl Tomáš Rak.

Jeseníky mají podle velkou výhodu v tom, že do nich tradičně jezdí především turisté z tuzemska. Letos se struktura návštěvníků poněkud změnila.

„Oproti dřívějšku přijížděla i movitější klientela. Lidé, kteří dříve jezdili možná více do zahraničí nebo do jiných lokalit, letos navštívili Jeseníky a pobývali v nich déle,“ přiblížil ředitel Rak.

Dotace a pomoc z krajů

Na řešení ekonomických dopadů koronavirové situace na cestovní ruch se v některých segmentech zaměřil stát, podílet se hodlá i Olomoucký kraj.

„Co se týká financí, budeme dělat, co budeme v rámci našeho omezeného rozpočtu moci. Situace s finančními zdroji není růžová, ale zcela jistě se během příštího roku budou nacházet další skromné finanční možnosti, které, pokud to bude možné, budeme směřovat i tímto směrem,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

Ve prospěch cestovního ruchu se hodlají při své práci angažovat i jeho náměstci a krajští radní.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška řekl, že v rozpočtu na příští rok se v Moravskoslezském kraji podařilo obhájit částku kolem osmdesáti milionů korun.

„Máme vyhlášené dotační tituly na cyklostezky, lyžařské atraktivity. Věřím, že jsme připraveni na zásadní velké rozvojové projekty jako je cyklostezka na Hartě, kam půjde asi šedesát milionů korun z Evropské unie. Věřím, že další peníze jsou pro cestovní ruch připraveny z národních peněz,“ řekl.

Přežití? Pokud otevřou sjezdovky

O konečné výši letošního propadu návštěvnosti Jeseníků rozhodne situace v posledních týdnech roku.

„Pokud budou spuštěna lyžařská střediska, věříme, že se propad na konci roku zastaví kolem patnácti procent a Jeseníky a doufejme i subjekty v cestovním ruchu tento rok přežijí,“ řekl Tomáš Rak.

Situace je pro podnikatele v cestovním ruchu velmi složitá.

„Nějaká podpora ze strany státu funguje, ale pokud by se neotevřelo na první tři měsíce roku 2021, nedovedeme si představit, jak by provozovatelé mohli přežít,“ poznamenal.

Sdružení cestovního ruchu apelovalo dopisem na ministra průmyslu Havlíčka. Lyžařským areálům chce Sdružení pomoci s nastavením hygienických opatření.

„Zástupci asociací v cestovním ruchu říkají, že jsou schopni bezpečnostní opatření zvládnout, ale potřebují, aby se lyžařská sezona otevřela a lidé na horách mohli fungovat,“ dodal Tomáš Rak.

Zabíjačka do pytlíku

Jaký způsob vymyslel Josef Sekula, aby mohl v době epidemických omezení fungovat?

„Stavíme na tradici, na podzim děláme martinské husy. Zavedli jsme víkendový prodej, porce jsme šikovně zabalili. Teď nás čeká vlna zabíjaček. Uděláme produkty ze dvou prasat a když bude povolen jen prodej z okénka, budeme zase prodávat v pytlíku. To je jediná možnost, jak vůbec uživit lidi. Jinak by odešli,“ uzavřel.