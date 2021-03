/FOTOGALERIE/ Téměř symbolickou restaurací je Spolek v Nádražní ulici v centru Ostravy. Hospodu dlouhodobě pronajímanou městem koupí Lukáš Chlebovský, který v Ostravě provozuje několik poboček Pizza Coloseum a také další stravovací zařízení v Avion Shopping Parku.

Kdysi vyhlášené restaurace Astoria (dříve kavárna Centrum) a Spolek v centru města čekají rekonstrukce i hledání strategických nájemců. RADEGASTOVNA sídlí na Masarykově náměstí místo bývalého Domu obuvi. | Foto: Deník/Kristýna Szeligová a Vendula Krajíčková

Vzhledem k tomu, že město projevilo zájem prodat Spolek už v září minulého roku, nebylo divu, že většina zastupitelů s prodejem souhlasila. „Chtěl bych jen upozornit na jednu věc, která se mi nelíbí a začíná být zvykem. Začalo to před měsícem s Lauby a nyní je to tady opět. Začínáme prodávat na základě jedné nabídky, a to není správná cesta. Ne z vidiny korupčního jednání, ale proto, že nemáme porovnání,“ uvedl opoziční zastupitel za KSČM Vít Macháček, jemuž se nelíbí také cena, za kterou město Spolek prodá, tedy zhruba 9,5 milionu korun. Poslední znalecký posudek z roku 2020 stanovil cenu nemovitosti a pozemků na 14,6 milionu korun, avšak i s přilehlou zahrádkou, kterou město i nadále hodlá pouze pronajímat.