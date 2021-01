Pro mnohé z nich představují citlivou dobu, ve které o to hůře zvládají odloučení od svých rodin. Covidové Vánoce pro ně budou ještě horší. V těch minulých pekly pro své blízké cukroví a vyráběly dárky, které jim předávaly během návštěv. Ve výjimečných případech vzorného chování se některé dočkaly i přerušení trestu a svátky mohly strávit ve svých rodinách.

Letos na ně však uvěznění dopadlo plnou váhou. Pandemie jim zatrhla návštěvy, přerušení trestu i vycházky s doprovodem vězeňského personálu. Kontakt s blízkými tak mohou mít jen prostřednictvím Skype hovorů, které jim poskytnou alespoň možnost vizuálního kontaktu s rodinou. Není to sice moc, ale přece jen něco.

Trýznivé zákazy návštěv

Covid jim navíc zabránil poslouchat ve věznici tradiční adventní koncerty nebo sledovat divadelní představení. Smutnou vánoční dobu nespraví ani typický jídelníček, ale naděje je silný motiv. Blížící se konec roku a začátek nového znamená totiž pro mnohé z nich přiblížení konce trestu a s ním toužebně očekávanou svobodu.

Paní J. P. tráví v opavské věznici osmé Vánoce a dalších sedm ji ještě čeká. Všeobecná opatření ve věznici považuje za snesitelná, ale zákaz návštěv členů své rodiny a blízkých je pro ni doslova trýznivý.

„Hlavně teď v čase Vánoc. Můžeme s nimi sice mluvit přes videohovor a též je přes něj vidět, ale tu bezprostřední blízkost, která je doopravdy potřeba, tu nedokáže nahradit nic,“ míní odsouzená J. P.

„Tyto Vánoce jsou těžší i smutnější. Od března jsme bez klasických návštěv a teď funguje alespoň Skype. Jsem ráda, že mohu svou rodinu vidět i slyšet, ale fyzický kontakt mi citelně chybí. Je to už strašně dlouho, co jsem mohla obejmout své děti,“ vyznává se ze současných pocitů další odsouzená M. Š.. Útěchou jí může být, že se s rodinou brzy setká, protože dostala tři roky a letošní Vánoce ve vězení jsou už třetí. Jde hlavně o to, aby pro ni byly v takové formě i poslední.

V podobné situaci je i A. F., odsouzená na dva roky do vězení, kde letos slaví Vánoce podruhé. „Minulé „vězeňské“ vánoce jsem zažila poprvé a docela mě překvapilo, kolik žen v kriminále prožívá tak dobrou náladu. Těšily jsme se na návštěvy a dělaly jsme různé dárky. Tento rok to tak není. Nemáme návštěvy a posunout se není kam. Skype nenahradí obejmutí rodiny nebo pusu, která psychicky podrží. Covid nám všem změnil život a jen doufám, že už bude snad dál všechno dobré,“ neztrácí odsouzená žena optimismus. Nejenom jí nezbývá než doufat, že příští Vánoce budou už zase normální.